05 июля 2024

В Свердловской области в реке утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства гибели ребенка на реке Айба устанавливают инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранители
Обстоятельства гибели ребенка на реке Айба устанавливают инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранители Фото:

В поселке Юшкова Свердловской области в реке Айба 6 июля утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Сегодня в поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба утонул ребенок», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и правоохранители.

С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов. 

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В поселке Юшкова Свердловской области в реке Айба 6 июля утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «Сегодня в поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба утонул ребенок», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и правоохранители. С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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