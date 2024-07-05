В Свердловской области в реке утонул ребенок

В поселке Юшкова Свердловской области в реке Айба 6 июля утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Сегодня в поселке Юшкова Тугулымского городского округа на акватории реки Айба утонул ребенок», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и правоохранители.
С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов.
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