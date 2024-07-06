Котяков назвал размер единого пособия на детей в России

Глава Минтруда Котяков: единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Котякова, госрасходы на поддержку семей составляют 1,7 триллиона рублей ежегодно
По словам Котякова, госрасходы на поддержку семей составляют 1,7 триллиона рублей ежегодно Фото:

Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме. 

«(Единое пособие — ред. URA.RU) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей — ред.URA.RU) ежемесячно», — сказал Котяков. Министр также отметил, что государственные расходы на данную меру поддержки семей достигают 1,7 триллиона рублей в год.

В феврале 2024 года страховые пенсии 31 миллиона неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. На эту же величину выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме.  «(Единое пособие — ред. URA.RU) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей — ред.URA.RU) ежемесячно», — сказал Котяков. Министр также отметил, что государственные расходы на данную меру поддержки семей достигают 1,7 триллиона рублей в год. В феврале 2024 года страховые пенсии 31 миллиона неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. На эту же величину выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...