Котяков назвал размер единого пособия на детей в России

Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме.
«(Единое пособие — ред. URA.RU) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей — ред.URA.RU) ежемесячно», — сказал Котяков. Министр также отметил, что государственные расходы на данную меру поддержки семей достигают 1,7 триллиона рублей в год.
В феврале 2024 года страховые пенсии 31 миллиона неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. На эту же величину выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
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