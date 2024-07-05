В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли два человека

Пожар унес жизни двух человек (архивное фото)
В поселке Могутовский Челябинской области 6 июля днем на пожаре в частном доме погибли 60-летние мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«ЧП произошло 6 июля днем в частном жилом доме по улице Школьная поселка Могутовский Брединского муниципального района. В результате происшествия погибли два человека — 60-летние мужчина и женщина», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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