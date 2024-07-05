05 июля 2024

В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли два человека

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Пожар унес жизни двух человек (архивное фото)
Пожар унес жизни двух человек (архивное фото) Фото:

В поселке Могутовский Челябинской области 6 июля днем на пожаре в частном доме погибли 60-летние мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«ЧП произошло 6 июля днем в частном жилом доме по улице Школьная поселка Могутовский Брединского муниципального района. В результате происшествия погибли два человека — 60-летние мужчина и женщина», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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В поселке Могутовский Челябинской области 6 июля днем на пожаре в частном доме погибли 60-летние мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «ЧП произошло 6 июля днем в частном жилом доме по улице Школьная поселка Могутовский Брединского муниципального района. В результате происшествия погибли два человека — 60-летние мужчина и женщина», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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