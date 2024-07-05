05 июля 2024

Бурунову стало стыдно на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Фото

Бурунов: мне правда стыдно, что я столько не знал про Тобольск
© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в Кремле. Тобольск
Сергей Бурунов прогулялся по Тобольску Фото:

Актеру Сергею Бурунову стало стыдно, что он многое не знал про Тобольск до приезда на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Также он расхвалил город и его красоты. Об этом он рассказал журналисту URA.RU с места события.

«Сегодня походил немного по городу. Это, конечно, потрясает. Правильно Сергей Шакуров (актер — прим. URA.RU) сказал, когда мы вышли на набережную, что возникает ощущение умиротворения, покоя и величия. Сколько всего я не знаю про свою великую и прекрасную родину. Тобольск меня потряс. Мне правда стыдно, что я столько не знал про такой важный город в истории нашей страны», — сказал актер. Бурунов также добавил, что в Тобольске он до этого никогда не был.

В Тобольске с 6 по 12 июля пройдет фестиваль «Лето в тобольском Кремле». На мероприятие приехали актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок, дирижер Юрий Медяник, пианист Иван Бессонов и многие другие. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в этом году увеличился спрос на покупку билетов.

Лето в Кремле. Тобольск
Бурунов назвал Тобольск «важнейшим городом в истории нашей страны»
Фото:

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Актеру Сергею Бурунову стало стыдно, что он многое не знал про Тобольск до приезда на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Также он расхвалил город и его красоты. Об этом он рассказал журналисту URA.RU с места события. «Сегодня походил немного по городу. Это, конечно, потрясает. Правильно Сергей Шакуров (актер — прим. URA.RU) сказал, когда мы вышли на набережную, что возникает ощущение умиротворения, покоя и величия. Сколько всего я не знаю про свою великую и прекрасную родину. Тобольск меня потряс. Мне правда стыдно, что я столько не знал про такой важный город в истории нашей страны», — сказал актер. Бурунов также добавил, что в Тобольске он до этого никогда не был. В Тобольске с 6 по 12 июля пройдет фестиваль «Лето в тобольском Кремле». На мероприятие приехали актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок, дирижер Юрий Медяник, пианист Иван Бессонов и многие другие. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в этом году увеличился спрос на покупку билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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