Бурунову стало стыдно на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Фото

Бурунов: мне правда стыдно, что я столько не знал про Тобольск

06 июля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Сергей Бурунов прогулялся по Тобольску Фото: Денис Моргунов © URA.RU Актеру Сергею Бурунову стало стыдно, что он многое не знал про Тобольск до приезда на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Также он расхвалил город и его красоты. Об этом он рассказал журналисту URA.RU с места события. «Сегодня походил немного по городу. Это, конечно, потрясает. Правильно Сергей Шакуров (актер — прим. URA.RU) сказал, когда мы вышли на набережную, что возникает ощущение умиротворения, покоя и величия. Сколько всего я не знаю про свою великую и прекрасную родину. Тобольск меня потряс. Мне правда стыдно, что я столько не знал про такой важный город в истории нашей страны», — сказал актер. Бурунов также добавил, что в Тобольске он до этого никогда не был. В Тобольске с 6 по 12 июля пройдет фестиваль «Лето в тобольском Кремле». На мероприятие приехали актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок, дирижер Юрий Медяник, пианист Иван Бессонов и многие другие. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в этом году увеличился спрос на покупку билетов. Бурунов назвал Тобольск «важнейшим городом в истории нашей страны» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актеру Сергею Бурунову стало стыдно, что он многое не знал про Тобольск до приезда на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Также он расхвалил город и его красоты. Об этом он рассказал журналисту URA.RU с места события. «Сегодня походил немного по городу. Это, конечно, потрясает. Правильно Сергей Шакуров (актер — прим. URA.RU) сказал, когда мы вышли на набережную, что возникает ощущение умиротворения, покоя и величия. Сколько всего я не знаю про свою великую и прекрасную родину. Тобольск меня потряс. Мне правда стыдно, что я столько не знал про такой важный город в истории нашей страны», — сказал актер. Бурунов также добавил, что в Тобольске он до этого никогда не был. В Тобольске с 6 по 12 июля пройдет фестиваль «Лето в тобольском Кремле». На мероприятие приехали актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок, дирижер Юрий Медяник, пианист Иван Бессонов и многие другие. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в этом году увеличился спрос на покупку билетов.