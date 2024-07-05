05 июля 2024

В Кургане возле шоссе Тюнина загорелась дача. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На даче рядом с шоссе Тюнина произошел пожар (архивное фото)
На даче рядом с шоссе Тюнина произошел пожар (архивное фото) Фото:

В Кургане у шоссе Тюнина днем 6 июля загорелась дача. По словам читателей URA.RU, инцидент произошел на территории СНТ «Восход».

«Мы проезжали по шоссе мимо СНТ. Заметили — горит дачный домик. К тому моменту на месте уже работали спасатели», — пояснил собеседник информационного агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Кургане у шоссе Тюнина днем 6 июля загорелась дача. По словам читателей URA.RU, инцидент произошел на территории СНТ «Восход». «Мы проезжали по шоссе мимо СНТ. Заметили — горит дачный домик. К тому моменту на месте уже работали спасатели», — пояснил собеседник информационного агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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