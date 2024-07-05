На даче рядом с шоссе Тюнина произошел пожар (архивное фото)
В Кургане у шоссе Тюнина днем 6 июля загорелась дача. По словам читателей URA.RU, инцидент произошел на территории СНТ «Восход».
«Мы проезжали по шоссе мимо СНТ. Заметили — горит дачный домик. К тому моменту на месте уже работали спасатели», — пояснил собеседник информационного агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
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