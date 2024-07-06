Погибшая на челябинском озере школьница приехала с семьей из Свердловской области

Девятилетняя школьница, скончавшаяся от травм при падении дерева на палатку у озера Тургояк в Миассе, приехала из Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.
«Семья из пяти человек приехала на озеро Тургояк из Свердловской области. Туристам предложили размещение в кемпинге в лесу на территории базы отдыха «Золотые пески», — рассказал источник.
По предварительной информации, во время грозы в дерево ударила молния. Услугу по размещению туристической группы оказывали сотрудники организации «Эко-Группа». Фирма зарегистрирована в городе Златоуст.
Установлением всех деталей произошедшего занимается региональное следственное управление СК РФ. Прокуратура Миасса поставила ход расследования уголовного дела на контроль.
Как сообщало URA.RU ранее, ЧП произошло в вечернее время 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк. Из-за падения сосны на палатку погибла девятилетняя девочка, ее полугодовалая сестра получила травмы.
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