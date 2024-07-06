Армия и оружие «Военная хроника»: над Черным морем дежурит американский беспилотник 06 июля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Над Черным морем дежурит беспилотник США Фото: Виталий Страхов © URA.RU Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника». «После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале. Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО. Американский беспилотник дежурит над Черным морем Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника». «После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале. Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям