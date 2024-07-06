«Военная хроника»: над Черным морем дежурит американский беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым. Новый Свет, Судак, Мыс Меганом, Ялта, Феодосия, Севастополь, черное море, закат, анапа
Над Черным морем дежурит беспилотник США Фото:

Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника».

«После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале. Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО.

Американский беспилотник дежурит над Черным морем
Американский беспилотник дежурит над Черным морем

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника». «После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале. Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...