«Военная хроника»: над Черным морем дежурит американский беспилотник

Над Черным морем дежурит беспилотник США
Над Черным морем после длительного отсутствия снова дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает «Военная хроника».
«После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — написала «Военная хроника» в telegram-канале. Сейчас район боевого патрулирования беспилотника сместился. Дрон избегает приближения к Крыму и дежурит в воздушном пространстве НАТО.
Американский беспилотник дежурит над Черным морем
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