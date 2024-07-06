Что известно о семье Михаила Подоляка и его умершем в России брате

В России умер брат советника Зеленского Михаила Подоляка

07 июля 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк не поддерживал связь с братом, живущим в России Фото: Официальный сайт президента Украины В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает издание «Страна». Он скончался на 59-м году жизни, был военным пенсионером. Журналисты выяснили, что смерть произошла 19 мая. Михаил Подоляк ранее упоминал, что имеет родственников в России, однако не поддерживал тесной связи. Что известно о брате, семье и личной жизни Михаила Подоляка — в материале URA.RU. Где родился Михаил Подоляк, кто его родители Михаил Подоляк родился 16 февраля 1972 года во Львове, по другим данным в Виннице. До 17 лет проживал во Львовской и Волынской областях. В школе был твердым «хорошистом», а по химии и биологии даже отличником, занимал места в городских олимпиадах. В 1989 году переехал в Минск, пишут РИА Новости. О родителях украинского политика практически ничего не известно. Открытые источники утверждают, что сейчас они проживают на Украине в городе Луцк. Подоляк стал советником руководителя Офиса президента Украины в 2020 году Фото: Официальный сайт президента Украины Жена, дети Жена Михаила Подоляка Мария Дамаскина занимается бизнесом. Как указано на странице Дамаскиной в соцсетях, она — отельер, ресторатор, медиаэксперт, член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. В ее профиле также есть несколько совместных фотографий с Михаилом Подоляком. В публичном пространстве имеется информация, что Дамаскина владеет крупной аптечной сетью через подставной инвестиционный фонд. О детях супругов ничего неизвестно. Согласно данным украинских СМИ, их у пары нет. По неподтвержденным данным, у Подоляка все же есть два сына и дочь, которых он скрывает в целях безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины Чем занимался родной брат Михаила Подоляка Владимир Владимир Подоляк, родной брат советника президента Украины Михаила Подоляка, родился в 1965 году и с 1987 года находился в России. Он имел российское гражданство, проживал в Москве и был офицером силовых структур. Существуют различные данные о его службе: по некоторым источникам, был полковником ГРУ, по другим — служил в ФСБ. Сам Михаил Подоляк утверждал, что его брат ушел на пенсию в 2021 году. «Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — прокомментировал зимой 2024 года заявление бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха о брате Михаил Подоляк. Карьера Михаила Подоляка С 1989 года жил в Белоруссии, где окончил Минский медицинский институт. По специальности никогда не работал. В 1990-х стал журналистом. В 2002 году был замешан в судебном деле из-за статьи в газете «Наша свобода», критикующей президента Беларуси Александра Лукашенко. Суд тогда назначил Подоляку штраф, что привело к закрытию редакции. В 2004 году, на тот момент занимавшего пост заместителя главного редактора в оппозиционной белорусской газете «Время», Подоляка депортировали на Украину. Его лишили права посещать Белоруссию в течение пяти лет. После депортации Подоляк продолжил работать журналистом на Украине. В 2005 году был главным редактором «Украинской газеты». Годом позднее сотрудничал с информационным сайтом «Обозреватель», став советником владельца издания. Тогда же Подоляк открыл консалтинговую компанию, которая занималась «репутационным менеджментом» и «работой с конфликтами». Во время парламентских выборов на Украине 2012 года Подоляк сотрудничал с украинским политиком и миллионером Сергеем Левочкиным. В 2015 году был консультантом кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. В начале апреля 2020 года Михаил Подоляк стал советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и «антикризисным менеджером». Сейчас Подоляк курирует всю информационную политику Офиса президента и консультирует непосредственно Владимира Зеленского Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает издание «Страна». Он скончался на 59-м году жизни, был военным пенсионером. Журналисты выяснили, что смерть произошла 19 мая. Михаил Подоляк ранее упоминал, что имеет родственников в России, однако не поддерживал тесной связи. Что известно о брате, семье и личной жизни Михаила Подоляка — в материале URA.RU. Михаил Подоляк родился 16 февраля 1972 года во Львове, по другим данным в Виннице. До 17 лет проживал во Львовской и Волынской областях. В школе был твердым «хорошистом», а по химии и биологии даже отличником, занимал места в городских олимпиадах. В 1989 году переехал в Минск, пишут РИА Новости. О родителях украинского политика практически ничего не известно. Открытые источники утверждают, что сейчас они проживают на Украине в городе Луцк. Жена Михаила Подоляка Мария Дамаскина занимается бизнесом. Как указано на странице Дамаскиной в соцсетях, она — отельер, ресторатор, медиаэксперт, член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. В ее профиле также есть несколько совместных фотографий с Михаилом Подоляком. В публичном пространстве имеется информация, что Дамаскина владеет крупной аптечной сетью через подставной инвестиционный фонд. О детях супругов ничего неизвестно. Согласно данным украинских СМИ, их у пары нет. Владимир Подоляк, родной брат советника президента Украины Михаила Подоляка, родился в 1965 году и с 1987 года находился в России. Он имел российское гражданство, проживал в Москве и был офицером силовых структур. Существуют различные данные о его службе: по некоторым источникам, был полковником ГРУ, по другим — служил в ФСБ. Сам Михаил Подоляк утверждал, что его брат ушел на пенсию в 2021 году. «Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — прокомментировал зимой 2024 года заявление бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха о брате Михаил Подоляк. С 1989 года жил в Белоруссии, где окончил Минский медицинский институт. По специальности никогда не работал. В 1990-х стал журналистом. В 2002 году был замешан в судебном деле из-за статьи в газете «Наша свобода», критикующей президента Беларуси Александра Лукашенко. Суд тогда назначил Подоляку штраф, что привело к закрытию редакции. В 2004 году, на тот момент занимавшего пост заместителя главного редактора в оппозиционной белорусской газете «Время», Подоляка депортировали на Украину. Его лишили права посещать Белоруссию в течение пяти лет. После депортации Подоляк продолжил работать журналистом на Украине. В 2005 году был главным редактором «Украинской газеты». Годом позднее сотрудничал с информационным сайтом «Обозреватель», став советником владельца издания. Тогда же Подоляк открыл консалтинговую компанию, которая занималась «репутационным менеджментом» и «работой с конфликтами». Во время парламентских выборов на Украине 2012 года Подоляк сотрудничал с украинским политиком и миллионером Сергеем Левочкиным. В 2015 году был консультантом кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. В начале апреля 2020 года Михаил Подоляк стал советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и «антикризисным менеджером». Сейчас Подоляк курирует всю информационную политику Офиса президента и консультирует непосредственно Владимира Зеленского