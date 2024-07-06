В Берлине произошла драка между турецкими и нидерландскими болельщиками

Драка произошла после игры Нидерландов и Турции
В Берлине произошла драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов. Об этом сообщают журналисты.
«Драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов произошла после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы по футболу», — передают РИА Новости. Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Евро-2024. Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали.
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