06 июля 2024

В Берлине произошла драка между турецкими и нидерландскими болельщиками

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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, бутсы, спорт, футбольный мяч
Драка произошла после игры Нидерландов и Турции Фото:

В Берлине произошла драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов. Об этом сообщают журналисты.

«Драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов произошла после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы по футболу», — передают РИА Новости. Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Евро-2024. Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали.

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В Берлине произошла драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов. Об этом сообщают журналисты. «Драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов произошла после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы по футболу», — передают РИА Новости. Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Евро-2024. Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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