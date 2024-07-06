В Берлине произошла драка между турецкими и нидерландскими болельщиками

07 июля 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Драка произошла после игры Нидерландов и Турции Фото: Илья Московец © URA.RU В Берлине произошла драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов. Об этом сообщают журналисты. «Драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов произошла после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы по футболу», — передают РИА Новости. Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Евро-2024. Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Берлине произошла драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов. Об этом сообщают журналисты. «Драка между болельщиками футбольных сборных Турции и Нидерландов произошла после матча команд в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы по футболу», — передают РИА Новости. Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Евро-2024. Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали.