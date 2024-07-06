Природа В июльскую жару челябинцы собрали небывалый урожай боровиков. Фото В лесах Челябинской области начался сезон сбора белых грибов 07 июля 2024 в 05:29 Размер текста - 17 + Белый гриб считается самым ценным среди множества других (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В лесах Челябинской области, несмотря на жаркую погоду, грибники собирают большое количество белых грибов. Фотографиями урожая они поделились в соцсетях. «Златоуст. Пошла жара», — пишет в группе «Грибы Челябинской области 2024» Анастасия Петухова. Женщина приложила снимок множества грибов, которых удалось собрать. Другая челябинка, Анастасия Гусманова, также поделилась фотографиями, сделанными 5 июля в Златоусте. На них видно, что в лесных окрестностях немало белых грибов. Ранее URA.RU сообщало, что челябинец нашел в лесу большой белый гриб. Фото гриба размером почти с ладошку взрослого человека мужчина выложил из Аргаяшского района. Белые грибы можно использовать как дополнение к овощным и мясным блюдам Фото А. Петуховой, группа «Грибы Челябинской области 2024», vk.com В 2024 году ожидается хороший урожай грибов Фото И.Гусмановой, группа «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В лесах Челябинской области, несмотря на жаркую погоду, грибники собирают большое количество белых грибов. Фотографиями урожая они поделились в соцсетях. «Златоуст. Пошла жара», — пишет в группе «Грибы Челябинской области 2024» Анастасия Петухова. Женщина приложила снимок множества грибов, которых удалось собрать. Другая челябинка, Анастасия Гусманова, также поделилась фотографиями, сделанными 5 июля в Златоусте. На них видно, что в лесных окрестностях немало белых грибов. Ранее URA.RU сообщало, что челябинец нашел в лесу большой белый гриб. Фото гриба размером почти с ладошку взрослого человека мужчина выложил из Аргаяшского района. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям