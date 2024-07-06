В лесах Челябинской области, несмотря на жаркую погоду, грибники собирают большое количество белых грибов. Фотографиями урожая они поделились в соцсетях.
«Златоуст. Пошла жара», — пишет в группе «Грибы Челябинской области 2024» Анастасия Петухова. Женщина приложила снимок множества грибов, которых удалось собрать.
Другая челябинка, Анастасия Гусманова, также поделилась фотографиями, сделанными 5 июля в Златоусте. На них видно, что в лесных окрестностях немало белых грибов.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинец нашел в лесу большой белый гриб. Фото гриба размером почти с ладошку взрослого человека мужчина выложил из Аргаяшского района.
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