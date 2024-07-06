06 июля 2024
05 июля 2024

В июльскую жару челябинцы собрали небывалый урожай боровиков. Фото

В лесах Челябинской области начался сезон сбора белых грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Белый гриб считается самым ценным среди множества других (архивное фото) Фото:

В лесах Челябинской области, несмотря на жаркую погоду, грибники собирают большое количество белых грибов. Фотографиями урожая они поделились в соцсетях.

«Златоуст. Пошла жара», — пишет в группе «Грибы Челябинской области 2024» Анастасия Петухова. Женщина приложила снимок множества грибов, которых удалось собрать.

Другая челябинка, Анастасия Гусманова, также поделилась фотографиями, сделанными 5 июля в Златоусте. На них видно, что в лесных окрестностях немало белых грибов.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинец нашел в лесу большой белый гриб. Фото гриба размером почти с ладошку взрослого человека мужчина выложил из Аргаяшского района.

Белые грибы можно использовать как дополнение к овощным и мясным блюдам
Белые грибы можно использовать как дополнение к овощным и мясным блюдам

В 2024 году ожидается хороший урожай грибов
В 2024 году ожидается хороший урожай грибов

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В лесах Челябинской области, несмотря на жаркую погоду, грибники собирают большое количество белых грибов. Фотографиями урожая они поделились в соцсетях. «Златоуст. Пошла жара», — пишет в группе «Грибы Челябинской области 2024» Анастасия Петухова. Женщина приложила снимок множества грибов, которых удалось собрать. Другая челябинка, Анастасия Гусманова, также поделилась фотографиями, сделанными 5 июля в Златоусте. На них видно, что в лесных окрестностях немало белых грибов. Ранее URA.RU сообщало, что челябинец нашел в лесу большой белый гриб. Фото гриба размером почти с ладошку взрослого человека мужчина выложил из Аргаяшского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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