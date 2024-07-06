Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать участки в белорусских селах

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать землю в Белоруссии

07 июля 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Лукашенко призвал покупать землю в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам Украины и России с призывом приобретать земельные участки в республике. Таким образом глава государства призвал восстанавливать малые села. «Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Раньше там жило много-много людей. Эти территории не должны погибнуть», — цитирует слова Лукашенко с республиканского праздника «Купалье» «Белорусское телеграфное агентство». Лукашенко также отметил, что предлагаемые 40-50 соток земли — это немало, в то время как возле города обычно возможно получить только шесть соток для дачного участка. Он подчеркнул, что нужно поторопиться, поскольку завтра «этих участков уже не будет». Ранее Александр Лукашенко призвал лидеров ШОС отказаться от доллара, заявив, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам Украины и России с призывом приобретать земельные участки в республике. Таким образом глава государства призвал восстанавливать малые села. «Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Раньше там жило много-много людей. Эти территории не должны погибнуть», — цитирует слова Лукашенко с республиканского праздника «Купалье» «Белорусское телеграфное агентство». Лукашенко также отметил, что предлагаемые 40-50 соток земли — это немало, в то время как возле города обычно возможно получить только шесть соток для дачного участка. Он подчеркнул, что нужно поторопиться, поскольку завтра «этих участков уже не будет». Ранее Александр Лукашенко призвал лидеров ШОС отказаться от доллара, заявив, что в альянсе находятся такие державы, как Россия и Китай. Он уточнил, что рано или поздно «размахивающие долларовой дубиной» испугаются.