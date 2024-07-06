Чем известна Елизавета Могер из Кургана, ставшая «Московской красавицей»

Елизавета Могер из Кургана стала обладательницей титула «Московская красавица»

07 июля 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Девушка стала обладательницей титула «Московская красавица 2024» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Уроженка Кургана Елизавета Могер стала обладательницей титула «Московская красавица 2024». Конкурс проходил на ВДНХ 4 июля. Обо всех победах девушки и пути к этому — в материале URA.RU. Личная жизнь Елизаветы Могер Девушка родилась 13 марта в Кургане. Елизавета закончила 32 гимназию и поступила в Российский университет дружбы народов. Рост модели — 178 сантиметров, а талия составляет всего 60 сантиметров. Победа в конкурсе «Мисс Москва 2024» Елизавета Могер получила титул «Московская красавица 2024». Девушка рассказала, что при награждении возникла напряженная ситуация, во время которой ведущий объявил, что она выиграла главный титул конкурса — «Мисс Москва. Гран-при». Позднее выяснилось, что произошла накладка. На сцену на помощь ведущим вышла гендиректор конкурса Татьяна Андреева-Фальк и объяснила, что жюри запуталось в финалистках из-за количества Снежан. Елизавета Могер получила титул «Московская красавица 2024» Фото: предоставлено изданию 45.ru Аппарат Илизарова на конкурсе «Краса России» В конкурсе Елизавета стала четвертой красавицей России. За право стать лучшей боролись 52 конкурсанток из разных уголков страны. К подготовке к конкурсу народных костюмов девушка подошла креативно и представила новое прочтение аппарата Илизарова, интегрировав его в индустрию красоты. Девушка показала на себе аппарат Илизарова Группа «Краса России |Мисс Москва», «ВКонтакте» Костюм Нимфы лесов и полей Кургана На фестивале Universe Beauty 2024, проходившем на круизном лайнере, Елизавета Могер примерила костюм Нимфы лесов и полей Кургана, удивив этим жюри. Девушка рассказывала, что начала готовиться к конкурсу накануне отъезда, а свое участие в нем она назвала увлекательным. Могер отметила, что отношения с соперницами были дружескими и мирными, и между ними царили гармония и взаимоуважение. Девушка предстала перед жюри в костюме Нимфы Сайт Universe Beauty Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Кургана Елизавета Могер стала обладательницей титула «Московская красавица 2024». Конкурс проходил на ВДНХ 4 июля. Обо всех победах девушки и пути к этому — в материале URA.RU. Девушка родилась 13 марта в Кургане. Елизавета закончила 32 гимназию и поступила в Российский университет дружбы народов. Рост модели — 178 сантиметров, а талия составляет всего 60 сантиметров. Елизавета Могер получила титул «Московская красавица 2024». Девушка рассказала, что при награждении возникла напряженная ситуация, во время которой ведущий объявил, что она выиграла главный титул конкурса — «Мисс Москва. Гран-при». Позднее выяснилось, что произошла накладка. На сцену на помощь ведущим вышла гендиректор конкурса Татьяна Андреева-Фальк и объяснила, что жюри запуталось в финалистках из-за количества Снежан. В конкурсе Елизавета стала четвертой красавицей России. За право стать лучшей боролись 52 конкурсанток из разных уголков страны. К подготовке к конкурсу народных костюмов девушка подошла креативно и представила новое прочтение аппарата Илизарова, интегрировав его в индустрию красоты. На фестивале Universe Beauty 2024, проходившем на круизном лайнере, Елизавета Могер примерила костюм Нимфы лесов и полей Кургана, удивив этим жюри. Девушка рассказывала, что начала готовиться к конкурсу накануне отъезда, а свое участие в нем она назвала увлекательным. Могер отметила, что отношения с соперницами были дружескими и мирными, и между ними царили гармония и взаимоуважение.