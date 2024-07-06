Общество Челябинцы собирают в лесу гигантскую клубнику. Фото 07 июля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 + В регионе большой урожай лесной клубники Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Челябинской области собирают в лесу гигантскую клубнику, чьи размеры больше напоминают садовую ягоду. Своим необычным сбором люди делятся в социальных сетях. «Впервые такая крупная ягода у нас в лесу. Она прекрасна! Собирала в Коркинском районе», — написала Катя Д. в паблике «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В своих комментариях жители отмечают, что в этом году в регионе невероятный урожай крупной клубники. Литр ягод можно набрать практически за 20 минут. Клубника необычных размеров удивляет жителей паблик «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Фото: Собранная ягода в несколько раз превышает размеры стандартной лесной клубники паблик «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Фото: Собирается такая крупная ягода очень быстро паблик «Грибы Челябинской области 2024», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Челябинской области собирают в лесу гигантскую клубнику, чьи размеры больше напоминают садовую ягоду. Своим необычным сбором люди делятся в социальных сетях. «Впервые такая крупная ягода у нас в лесу. Она прекрасна! Собирала в Коркинском районе», — написала Катя Д. в паблике «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В своих комментариях жители отмечают, что в этом году в регионе невероятный урожай крупной клубники. Литр ягод можно набрать практически за 20 минут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям