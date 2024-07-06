В регионе большой урожай лесной клубники
Жители Челябинской области собирают в лесу гигантскую клубнику, чьи размеры больше напоминают садовую ягоду. Своим необычным сбором люди делятся в социальных сетях.
«Впервые такая крупная ягода у нас в лесу. Она прекрасна! Собирала в Коркинском районе», — написала Катя Д. в паблике «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте».
В своих комментариях жители отмечают, что в этом году в регионе невероятный урожай крупной клубники. Литр ягод можно набрать практически за 20 минут.
Клубника необычных размеров удивляет жителей
Собранная ягода в несколько раз превышает размеры стандартной лесной клубники
Собирается такая крупная ягода очень быстро
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