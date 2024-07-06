06 июля 2024
05 июля 2024

Челябинцы собирают в лесу гигантскую клубнику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача и огород. Нижневартовск., кусты, ягоды, огород, клубника, дача
В регионе большой урожай лесной клубники Фото:

Жители Челябинской области собирают в лесу гигантскую клубнику, чьи размеры больше напоминают садовую ягоду. Своим необычным сбором люди делятся в социальных сетях.

«Впервые такая крупная ягода у нас в лесу. Она прекрасна! Собирала в Коркинском районе», — написала Катя Д. в паблике «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте».

В своих комментариях жители отмечают, что в этом году в регионе невероятный урожай крупной клубники. Литр ягод можно набрать практически за 20 минут.

Клубника необычных размеров удивляет жителей
Клубника необычных размеров удивляет жителей
Фото:
Собранная ягода в несколько раз превышает размеры стандартной лесной клубники
Собранная ягода в несколько раз превышает размеры стандартной лесной клубники
Фото:
Собирается такая крупная ягода очень быстро
Собирается такая крупная ягода очень быстро
Фото:

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Жители Челябинской области собирают в лесу гигантскую клубнику, чьи размеры больше напоминают садовую ягоду. Своим необычным сбором люди делятся в социальных сетях. «Впервые такая крупная ягода у нас в лесу. Она прекрасна! Собирала в Коркинском районе», — написала Катя Д. в паблике «Грибы Челябинской области 2024» в социальной сети «ВКонтакте». В своих комментариях жители отмечают, что в этом году в регионе невероятный урожай крупной клубники. Литр ягод можно набрать практически за 20 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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