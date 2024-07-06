06 июля 2024
05 июля 2024

В лесу ЯНАО разгорелись три больших пожара

В ЯНАО горят 33 гектара леса
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС
В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС Фото:

В ямальском лесу 7 июля разгорелись три пожара общей площадью 33 гектара. Об этом сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«По состоянию на 08:30, в округе действуют три природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 33 гектара», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Сейчас два пожара локализованы, что означает приостановку их распространения. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС. 

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В ямальском лесу 7 июля разгорелись три пожара общей площадью 33 гектара. Об этом сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. «По состоянию на 08:30, в округе действуют три природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 33 гектара», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Сейчас два пожара локализованы, что означает приостановку их распространения. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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