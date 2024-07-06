В лесу ЯНАО разгорелись три больших пожара

В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС
В ямальском лесу 7 июля разгорелись три пожара общей площадью 33 гектара. Об этом сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
«По состоянию на 08:30, в округе действуют три природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 33 гектара», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сейчас два пожара локализованы, что означает приостановку их распространения. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении участвуют 42 сотрудника ГУ МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!