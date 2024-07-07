Гусев: атака украинских БПЛА привела к детонации склада под Воронежем

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Вражеские беспилотники атаковали Воронежскую область, подчеркнул Александр Гусев Фото:

Российские средства ПВО за ночь уничтожили несколько беспилотников над Воронежем. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. Атака дронов привела к детонации склада.

«Силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в связи с атакой дронов загорелся один из складов, что привело к детонации. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Украинские силы периодически используют беспилотники для атак по приграничным зонам. Воронежская область в последнее время стала попадать под прицел дронов ВСУ. Власти региона начали готовить эвакуационные действия на случай чрезвычайной ситуации.

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Российские средства ПВО за ночь уничтожили несколько беспилотников над Воронежем. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. Атака дронов привела к детонации склада. «Силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в связи с атакой дронов загорелся один из складов, что привело к детонации. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Украинские силы периодически используют беспилотники для атак по приграничным зонам. Воронежская область в последнее время стала попадать под прицел дронов ВСУ. Власти региона начали готовить эвакуационные действия на случай чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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