Гусев: атака украинских БПЛА привела к детонации склада под Воронежем

Российские средства ПВО за ночь уничтожили несколько беспилотников над Воронежем. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. Атака дронов привела к детонации склада.
«Силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в связи с атакой дронов загорелся один из складов, что привело к детонации. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал.
Украинские силы периодически используют беспилотники для атак по приграничным зонам. Воронежская область в последнее время стала попадать под прицел дронов ВСУ. Власти региона начали готовить эвакуационные действия на случай чрезвычайной ситуации.
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