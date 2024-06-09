Ракетная опасность объявлена в Воронеже

В Воронеже и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Воронеже объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«В регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — предупредил воронежский губернатор. Всем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание или укрытие.
Ракетная опасность также объявлена в Белгородской области. 9 июня там сбили беспилотники и несколько ракет ВСУ.
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