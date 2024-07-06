06 июля 2024

В Магнитогорске ребенок выпал из окна многоэтажки

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Ребенка в тяжелом состоянии увезли в реанимацию Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) из окна дома по улице Карла Маркса выпал трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку. Ребенок ударился о припаркованную машину. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Смотрите за детьми! Упал 6 июля на мою машину с третьего этажа. Ребенку здоровья», — пишет очевидец трагедии в группе «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».

В соцсетях жители дома пишут, что ребенка госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В полиции Магнитогорска сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Правобережный» устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители просят родителей обратить внимание на безопасность детей в квартирах и установить запирающие устройства на окна.

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В Магнитогорске (Челябинская область) из окна дома по улице Карла Маркса выпал трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку. Ребенок ударился о припаркованную машину. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. «Смотрите за детьми! Упал 6 июля на мою машину с третьего этажа. Ребенку здоровья», — пишет очевидец трагедии в группе «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В соцсетях жители дома пишут, что ребенка госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В полиции Магнитогорска сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Правобережный» устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители просят родителей обратить внимание на безопасность детей в квартирах и установить запирающие устройства на окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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