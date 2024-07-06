В Магнитогорске ребенок выпал из окна многоэтажки

Ребенка в тяжелом состоянии увезли в реанимацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) из окна дома по улице Карла Маркса выпал трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку. Ребенок ударился о припаркованную машину. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Смотрите за детьми! Упал 6 июля на мою машину с третьего этажа. Ребенку здоровья», — пишет очевидец трагедии в группе «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».

В соцсетях жители дома пишут, что ребенка госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В полиции Магнитогорска сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Правобережный» устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители просят родителей обратить внимание на безопасность детей в квартирах и установить запирающие устройства на окна.