В Магнитогорске ребенок выпал из окна многоэтажки

В Магнитогорске (Челябинская область) из окна дома по улице Карла Маркса выпал трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку. Ребенок ударился о припаркованную машину. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
«Смотрите за детьми! Упал 6 июля на мою машину с третьего этажа. Ребенку здоровья», — пишет очевидец трагедии в группе «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».
В соцсетях жители дома пишут, что ребенка госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
В полиции Магнитогорска сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Правобережный» устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители просят родителей обратить внимание на безопасность детей в квартирах и установить запирающие устройства на окна.
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