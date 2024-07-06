В поселке Висим в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 7 июля водитель машины Geely потерял управление и съехал с дороги, упав в канаву. Сидевший на переднем сидении пассажир вылетел через лобовое стекло и погиб от удара, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Мужчина, управляя автомобилем Geely, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортного средства, не справился с управлением, совершил съезд с дороги влево, где застрял в канаве… В результате ДТП непристегнутый пассажир переднего сидения, 31-летний мужчина, выбил лобовое стекло, в связи с чем получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пассажир погиб до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В каком состоянии находился сидевший за рулем свердловчанин в момент ДТП, установят после проведения экспертизы в больнице. Госавтоинспекция проводит расследование по факту аварии.
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