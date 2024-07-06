06 июля 2024
05 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук наградил пары за укрепление семейных ценностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители региона получили медали «Родительская слава»
Жители региона получили медали «Родительская слава» Фото:

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук в преддверии Дня семьи, любви и верности вручил 14 наград северянам, укрепляющим традиционные семейные ценности. Об этом сообщило правительство региона. 

«Мне приятно выразить слова признательности, благодарности тем людям, которые являются примером для всего нашего округа и для всей нашей страны», — слова Кухарука передает правительство в telegram-канале. Врио главы региона поблагодарил пары за укрепление семейных ценностей.  

Пары, которые провели вместе не один год, получили медали «Родительская слава», «Отцовская слава», «Материнская слава» и «За любовь и верность». Многие посвятили жизни воспитанию детей и внуков — патриотов, отличников, спортсменов.

Россия отметит День семьи, любви и верности 8 июля. В Ханты-Мансийске уже провели массовую показательную церемонию бракосочетания, приуроченную к празднику. В окружную столицу съехались семьи со всей Югры. Среди них — пары, которые прожили в браке более 25 лет.

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Врио губернатора Югры Руслан Кухарук в преддверии Дня семьи, любви и верности вручил 14 наград северянам, укрепляющим традиционные семейные ценности. Об этом сообщило правительство региона.  «Мне приятно выразить слова признательности, благодарности тем людям, которые являются примером для всего нашего округа и для всей нашей страны», — слова Кухарука передает правительство в telegram-канале. Врио главы региона поблагодарил пары за укрепление семейных ценностей.   Пары, которые провели вместе не один год, получили медали «Родительская слава», «Отцовская слава», «Материнская слава» и «За любовь и верность». Многие посвятили жизни воспитанию детей и внуков — патриотов, отличников, спортсменов. Россия отметит День семьи, любви и верности 8 июля. В Ханты-Мансийске уже провели массовую показательную церемонию бракосочетания, приуроченную к празднику. В окружную столицу съехались семьи со всей Югры. Среди них — пары, которые прожили в браке более 25 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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