Девятилетняя жительница ХМАО спасла брата и сестру от смерти

В ХМАО девятилетняя Ульяна Лошкова спасла своих брата и сестру от смерти, когда их дом загорелся. За это врио губернатора Югры Руслан Кухарук вручил ей награду. Об этом сообщило правительство региона.
«Отдельные слова благодарности юной югорчанке Ульяне Лошковой. Ульяне всего девять лет, но она уже герой. Когда в доме случился пожар, она помогла своим братику и сестричке — спасла их», — слова Кухарука передает правительство в telegram-канале. Девочке вручили благодарственное письмо.
Ранее в регионе жительница Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она помогла мужчине и девочке, которые тонули в водоеме.
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