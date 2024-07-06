06 июля 2024
05 июля 2024

Девятилетняя жительница ХМАО спасла брата и сестру от смерти

В ХМАО девятилетняя девочка Ульяна спасла брата и сестру во время пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук вручил девочке благодарственное письмо за спасение родных на пожаре
Кухарук вручил девочке благодарственное письмо за спасение родных на пожаре Фото:

В ХМАО девятилетняя Ульяна Лошкова спасла своих брата и сестру от смерти, когда их дом загорелся. За это врио губернатора Югры Руслан Кухарук вручил ей награду. Об этом сообщило правительство региона.

«Отдельные слова благодарности юной югорчанке Ульяне Лошковой. Ульяне всего девять лет, но она уже герой. Когда в доме случился пожар, она помогла своим братику и сестричке — спасла их», — слова Кухарука передает правительство в telegram-канале. Девочке вручили благодарственное письмо.

Ранее в регионе жительница Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она помогла мужчине и девочке, которые тонули в водоеме.

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В ХМАО девятилетняя Ульяна Лошкова спасла своих брата и сестру от смерти, когда их дом загорелся. За это врио губернатора Югры Руслан Кухарук вручил ей награду. Об этом сообщило правительство региона. «Отдельные слова благодарности юной югорчанке Ульяне Лошковой. Ульяне всего девять лет, но она уже герой. Когда в доме случился пожар, она помогла своим братику и сестричке — спасла их», — слова Кухарука передает правительство в telegram-канале. Девочке вручили благодарственное письмо. Ранее в регионе жительница Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она помогла мужчине и девочке, которые тонули в водоеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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