Жительница ХМАО получила награду за спасение утопающих

22 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Жительницу Агана наградили медалью «За спасение погибающих на водах» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Агана Нижневартовского района ХМАО Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она спасла мужчину и девочку, которые тонули в водоеме. «Хочется отметить поступок Натальи Дедюхиной, которая совершила подвиг: осознавая опасность для самой себя, она спасла ребенка и помогла выбраться из воды тонущему мужчине. Мы отметили ее наградой за спасение утопающих», — приводит слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Нижневартовского отделения ГИМС МЧС России по ХМАО Дмитрия Горбунова telegram-канал муниципалитета. Дедюхина кинулась на помощь, забыв о несовершенстве собственных навыков плавания. «Когда мужчина закричал, я разулась и побежала, забыв, что и плавать не могу. Догребла до ребенка, протянула руку девочке, до мыска ее дотащила», — рассказала жительница ХМАО. Мужчина уже был под водой, когда Дедюхина добралась до него. Женщина схватила утопающего за показавшуюся на поверхности руку и вытащила на берег. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни в Дагестане. Юноша и его отец тонули в озере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Агана Нижневартовского района ХМАО Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она спасла мужчину и девочку, которые тонули в водоеме. «Хочется отметить поступок Натальи Дедюхиной, которая совершила подвиг: осознавая опасность для самой себя, она спасла ребенка и помогла выбраться из воды тонущему мужчине. Мы отметили ее наградой за спасение утопающих», — приводит слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Нижневартовского отделения ГИМС МЧС России по ХМАО Дмитрия Горбунова telegram-канал муниципалитета. Дедюхина кинулась на помощь, забыв о несовершенстве собственных навыков плавания. «Когда мужчина закричал, я разулась и побежала, забыв, что и плавать не могу. Догребла до ребенка, протянула руку девочке, до мыска ее дотащила», — рассказала жительница ХМАО. Мужчина уже был под водой, когда Дедюхина добралась до него. Женщина схватила утопающего за показавшуюся на поверхности руку и вытащила на берег. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни в Дагестане. Юноша и его отец тонули в озере.