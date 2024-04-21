21 апреля 2024

Жительница ХМАО получила награду за спасение утопающих

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Учебно методические сборы МЧС. Курган , медали, тюлейкин сергей, награждение
Жительницу Агана наградили медалью «За спасение погибающих на водах» Фото:

Жительница Агана Нижневартовского района ХМАО Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она спасла мужчину и девочку, которые тонули в водоеме.

«Хочется отметить поступок Натальи Дедюхиной, которая совершила подвиг: осознавая опасность для самой себя, она спасла ребенка и помогла выбраться из воды тонущему мужчине. Мы отметили ее наградой за спасение утопающих», — приводит слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Нижневартовского отделения ГИМС МЧС России по ХМАО Дмитрия Горбунова telegram-канал муниципалитета.

Дедюхина кинулась на помощь, забыв о несовершенстве собственных навыков плавания. «Когда мужчина закричал, я разулась и побежала, забыв, что и плавать не могу. Догребла до ребенка, протянула руку девочке, до мыска ее дотащила», — рассказала жительница ХМАО. Мужчина уже был под водой, когда Дедюхина добралась до него. Женщина схватила утопающего за показавшуюся на поверхности руку и вытащила на берег.

Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни в Дагестане. Юноша и его отец тонули в озере.

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Жительница Агана Нижневартовского района ХМАО Наталья Дедюхина получила медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Она спасла мужчину и девочку, которые тонули в водоеме. «Хочется отметить поступок Натальи Дедюхиной, которая совершила подвиг: осознавая опасность для самой себя, она спасла ребенка и помогла выбраться из воды тонущему мужчине. Мы отметили ее наградой за спасение утопающих», — приводит слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Нижневартовского отделения ГИМС МЧС России по ХМАО Дмитрия Горбунова telegram-канал муниципалитета. Дедюхина кинулась на помощь, забыв о несовершенстве собственных навыков плавания. «Когда мужчина закричал, я разулась и побежала, забыв, что и плавать не могу. Догребла до ребенка, протянула руку девочке, до мыска ее дотащила», — рассказала жительница ХМАО. Мужчина уже был под водой, когда Дедюхина добралась до него. Женщина схватила утопающего за показавшуюся на поверхности руку и вытащила на берег. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни в Дагестане. Юноша и его отец тонули в озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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