06 июля 2024
05 июля 2024

Грузовой рейс вернулся в Новый Уренгой из-за технической неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, взлетная полоса, аэродром, грузовой самолет
Грузовой самолет с экипажем вернулся в аэропорт вылета Фото:

В аэропорт Нового Уренгоя вернулся грузовой самолет, который летел до Сабетта (ЯНАО). Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Рейс VAS9611 Новый Уренгой — Сабетта. Экипаж судна АН 12М доложил 6 июля: сигнализация положение шасси. Было принято решение о возврате на аэродром Нового Уренгоя. Проход на взлетную полосу для визуального осмотра», — указано в сообщении.

Рейс выполняла авиакомпания «Атран». Посадка выполнена благополучно. На борту находился экипаж из шести человек. Пассажиров на судне не было, так как это грузовой самолет.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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В аэропорт Нового Уренгоя вернулся грузовой самолет, который летел до Сабетта (ЯНАО). Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Рейс VAS9611 Новый Уренгой — Сабетта. Экипаж судна АН 12М доложил 6 июля: сигнализация положение шасси. Было принято решение о возврате на аэродром Нового Уренгоя. Проход на взлетную полосу для визуального осмотра», — указано в сообщении. Рейс выполняла авиакомпания «Атран». Посадка выполнена благополучно. На борту находился экипаж из шести человек. Пассажиров на судне не было, так как это грузовой самолет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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