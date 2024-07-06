Грузовой рейс вернулся в Новый Уренгой из-за технической неисправности

В аэропорт Нового Уренгоя вернулся грузовой самолет, который летел до Сабетта (ЯНАО). Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Рейс VAS9611 Новый Уренгой — Сабетта. Экипаж судна АН 12М доложил 6 июля: сигнализация положение шасси. Было принято решение о возврате на аэродром Нового Уренгоя. Проход на взлетную полосу для визуального осмотра», — указано в сообщении.
Рейс выполняла авиакомпания «Атран». Посадка выполнена благополучно. На борту находился экипаж из шести человек. Пассажиров на судне не было, так как это грузовой самолет.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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В аэропорт Нового Уренгоя вернулся грузовой самолет, который летел до Сабетта (ЯНАО). Причиной стала техническая неисправность. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Рейс VAS9611 Новый Уренгой — Сабетта. Экипаж судна АН 12М доложил 6 июля: сигнализация положение шасси. Было принято решение о возврате на аэродром Нового Уренгоя. Проход на взлетную полосу для визуального осмотра», — указано в сообщении. Рейс выполняла авиакомпания «Атран». Посадка выполнена благополучно. На борту находился экипаж из шести человек. Пассажиров на судне не было, так как это грузовой самолет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.