Друг олигарха Коломойского* нелегально покинул Украину

Бывший акционер Приватбанка , который также является бывшим партнером украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), покинул Украину незаконным путем. Об этом сообщила издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Это означает, что он либо покинул Украину нелегально (минуя официальные пункты пропуска), либо под чужим паспортом», — отмечено в материале издания. Там же сообщили, что бизнесмен может находиться в Австрии, где у него и Эмины Джапаровой, постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, родилась дочь.
Коломойский обвиняется в присвоении более 9,2 миллиона гривен у кредитной организации. СБУ предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, после чего киевский суд решил арестовать олигарха. С тех пор его арест неоднократно продлевался.
*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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