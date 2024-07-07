07 июля 2024

У самолета авиакомпании «Ямал» после посадки задымился двигатель. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы
Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы Фото:

У самолета авиакомпании «Ямал» после посадки в аэропорту Пулково задымился двигатель. ЧП произошло 7 июля. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ проводит проверку.

«Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании „Ямал“. Следователем проводится осмотр самолета, организован комплекс проверочных мероприятий», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Борт выполнял рейс из Салехарда в Санкт-Петербург. Уточняется, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Следователи организовали проверку инцидента
Следователи организовали проверку инцидента
Фото:

Видео: telegram-канал «Авиаторщина»

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У самолета авиакомпании «Ямал» после посадки в аэропорту Пулково задымился двигатель. ЧП произошло 7 июля. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ проводит проверку. «Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании „Ямал“. Следователем проводится осмотр самолета, организован комплекс проверочных мероприятий», — сообщается в telegram-канале ведомства. Борт выполнял рейс из Салехарда в Санкт-Петербург. Уточняется, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Видео: telegram-канал «Авиаторщина»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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