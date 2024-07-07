У самолета авиакомпании «Ямал» после посадки в аэропорту Пулково задымился двигатель. ЧП произошло 7 июля. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ проводит проверку.
«Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании „Ямал“. Следователем проводится осмотр самолета, организован комплекс проверочных мероприятий», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Борт выполнял рейс из Салехарда в Санкт-Петербург. Уточняется, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
Видео: telegram-канал «Авиаторщина»
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