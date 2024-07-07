На выборах во Франции побеждает коалиция политика, презирающего ЕС и НАТО: кто он такой

На выборах во Франции побеждает коалиция во главе с противником НАТО и ЕС

08 июля 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Меланшон резко критикует политику Макрона и его правительства (архивное фото) Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости Во Франции во втором туре парламентских выборов побеждает партия «Новый народный фронт». Она опередила коалицию «Вместе» действующего президента страны Эммануэля Макрона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Чем знаменит лидер коалиции левых партий Жан-Люк Меланшон и как относится к России — в материале URA.RU. Победа коалиции, собранной против Ле Пен Партия «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» Макрона достанется от 150 до 175 мест, а партии Ле Пен — от 115 до 150 мест. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, которые публикуют французские СМИ после второго этапа выборов в парламент страны. Коалиция, которую возглавляет Меланшон, была создана недавно. Во Франции 9 июня 2024 года прошли выборы в Европейский парламент, на которых убедительную победу одержала правая партия «Национальное объединение» Ле Пен. Макрон после этого распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы. Леворадикальный политик Франсуа Рюффен призвал к создании коалиции левый партий. Так он отреагировал на роспуск парламента. Руффена поддержали руководители Французской коммунистической партии (Фабьен Руссель), «Экологисты» (Марин Тонделье) и Социалистической партии (Оливье Фор). В состав коалиции левых партий вошли экс-члены «Нового народного экологического и социального союза» и ряда других партий и организаций. Вечером 10 июня 2024 года было объявлено о создании «Нового народного фронта». Название коалиции отсылает к «старому» Народному фронту 1930-х годов. «Новый народный фронт» Меланшона выступает за отмену пенсионной реформы 2023 года Фото: Кристина Афанасьева Кредит: РИА Новости Программа «Нового народного фронта» Партии «Нового народного фронта» известны своей крайне левой направленностью. Они выступают за отмену пенсионной реформы 2023 года, а также призывают снизить пенсионный возраст до 60 лет. Коалиция требует заморозить цены на предметы и товары первой необходимости, ввести менструальный отпуск, повысить зарплату на 14%, вернуть «налог на богатство» и сверхприбыль. Во внешней политике они поддерживают предоставление военной помощи Украине. «Новый народный фронт» выступает за признание государства Палестина, введение эмбарго на поставки оружия для Израиля. Что известно о лидере коалиции Меланшоне Жан-Люк Меланшон родился 19 августа 1951 года в марокканском городе Танжере. Африканская страна в то время входила в состав Французской республики. В 11 лет Меланшон вместе с матерью переехал во Францию. Он получил философское образование, учился в университете Франш-Конте. Некоторое время Меланшон работал корректором в типографии, потом стал преподавателем французского в школе с техническим уклоном, позднее ушел в журналистику. Меланшон был вовлечен в леворадикальное молодежное движение во время работы в школе. Он состоял в рядах Национального союза французских студентов, был участником акций протеста «Красного мая» 1968 года. Эти протесты в итоге привели к отставке правительства и президента Шарля де Голля. Меланшон был вдохновлен, в первую очередь, основателем французского республиканского социализма Жаном Жоресом. Меланшон призывает к массовому перераспределению богатства для исправления неравенства. Его политика включает 100-процентный подоходный налог для французов, зарабатывающих более 360 000 евро в год, а также государственное возмещение расходов на здравоохранение. Меланшон поддерживает право женщин на аборт и однополые браки. Он также выступает за легализацию каннабиса. Меланшон на встрече с участниками демонстрации против ухудшения условий труда и по защите государственной службы в Париже Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости Отношение Меланшона к России Некоторые журналисты называют Меланшона крайне пророссийским. «Меланшон находится на левом фланге политического спектра, но является адвокатом лидера Кремля», — заявлял журналист Николя Энен. Также многие называли Меланшона «одним из тех, кто одобряет Путина». Сам Меланшон отрицает какую-либо поддержку президента России Владимира Путина. «Я никоим образом не связан с господином Путиным», — отмечал Меланшон. Меланшон резко критикует политику Макрона и его правительства, в том числе ситуации вокруг Украины. Меланшон не поддерживает увеличение военной помощи Киеву со стороны Парижа. Военный конфликт с Россией может лишь привести к полному уничтожению Франции и нужно найти способы поговорить о мире, уверен Меланшон. Меланшон выступает за выход Франции из НАТО и презирает ЕС Меланшон хочет, чтобы Франция вышла из НАТО (Организация Североатлантического договора). НАТО он воспринимает как оскорбление национального суверенитета Франции. Он также ярый критик Европейского союза (ЕС), который, по его мнению, «коррумпирован неолиберализмом». Во время своей кампании 2012 года позиционировал себя как противник тенденции к экономической глобализации. Он поддерживает пересмотр европейских договоров. Меланшон ярый критик ЕС (архивное фото) Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции во втором туре парламентских выборов побеждает партия «Новый народный фронт». Она опередила коалицию «Вместе» действующего президента страны Эммануэля Макрона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Чем знаменит лидер коалиции левых партий Жан-Люк Меланшон и как относится к России — в материале URA.RU. Партия «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» Макрона достанется от 150 до 175 мест, а партии Ле Пен — от 115 до 150 мест. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, которые публикуют французские СМИ после второго этапа выборов в парламент страны. Коалиция, которую возглавляет Меланшон, была создана недавно. Во Франции 9 июня 2024 года прошли выборы в Европейский парламент, на которых убедительную победу одержала правая партия «Национальное объединение» Ле Пен. Макрон после этого распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы. Леворадикальный политик Франсуа Рюффен призвал к создании коалиции левый партий. Так он отреагировал на роспуск парламента. Руффена поддержали руководители Французской коммунистической партии (Фабьен Руссель), «Экологисты» (Марин Тонделье) и Социалистической партии (Оливье Фор). В состав коалиции левых партий вошли экс-члены «Нового народного экологического и социального союза» и ряда других партий и организаций. Вечером 10 июня 2024 года было объявлено о создании «Нового народного фронта». Название коалиции отсылает к «старому» Народному фронту 1930-х годов. Партии «Нового народного фронта» известны своей крайне левой направленностью. Они выступают за отмену пенсионной реформы 2023 года, а также призывают снизить пенсионный возраст до 60 лет. Коалиция требует заморозить цены на предметы и товары первой необходимости, ввести менструальный отпуск, повысить зарплату на 14%, вернуть «налог на богатство» и сверхприбыль. Во внешней политике они поддерживают предоставление военной помощи Украине. «Новый народный фронт» выступает за признание государства Палестина, введение эмбарго на поставки оружия для Израиля. Жан-Люк Меланшон родился 19 августа 1951 года в марокканском городе Танжере. Африканская страна в то время входила в состав Французской республики. В 11 лет Меланшон вместе с матерью переехал во Францию. Он получил философское образование, учился в университете Франш-Конте. Некоторое время Меланшон работал корректором в типографии, потом стал преподавателем французского в школе с техническим уклоном, позднее ушел в журналистику. Меланшон был вовлечен в леворадикальное молодежное движение во время работы в школе. Он состоял в рядах Национального союза французских студентов, был участником акций протеста «Красного мая» 1968 года. Эти протесты в итоге привели к отставке правительства и президента Шарля де Голля. Меланшон был вдохновлен, в первую очередь, основателем французского республиканского социализма Жаном Жоресом. Меланшон призывает к массовому перераспределению богатства для исправления неравенства. Его политика включает 100-процентный подоходный налог для французов, зарабатывающих более 360 000 евро в год, а также государственное возмещение расходов на здравоохранение. Меланшон поддерживает право женщин на аборт и однополые браки. Он также выступает за легализацию каннабиса. Некоторые журналисты называют Меланшона крайне пророссийским. «Меланшон находится на левом фланге политического спектра, но является адвокатом лидера Кремля», — заявлял журналист Николя Энен. Также многие называли Меланшона «одним из тех, кто одобряет Путина». Сам Меланшон отрицает какую-либо поддержку президента России Владимира Путина. «Я никоим образом не связан с господином Путиным», — отмечал Меланшон. Меланшон резко критикует политику Макрона и его правительства, в том числе ситуации вокруг Украины. Меланшон не поддерживает увеличение военной помощи Киеву со стороны Парижа. Военный конфликт с Россией может лишь привести к полному уничтожению Франции и нужно найти способы поговорить о мире, уверен Меланшон. Меланшон хочет, чтобы Франция вышла из НАТО (Организация Североатлантического договора). НАТО он воспринимает как оскорбление национального суверенитета Франции. Он также ярый критик Европейского союза (ЕС), который, по его мнению, «коррумпирован неолиберализмом». Во время своей кампании 2012 года позиционировал себя как противник тенденции к экономической глобализации. Он поддерживает пересмотр европейских договоров.