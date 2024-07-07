Партии Ле Пен и Макрона проигрывают на выборах во Франции

Во Франции подведены предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. По результатам голосования, левый блок «Новый народный фронт» NFP стал лидером. Партия «Национальное объединение» депутата Марин Ле Пен занимает пока что третье (последнее) место.
"Новый народный фронт выходит на первое место вечером второго тура, набрав от 175 до 205 депутатов", — передает BFMTV. Партии Ле Пен и президента Франции Эмманюэля Макрона занимают третье и второе место соответственно.
На выборах была отмечена высокая явка избирателей, по данным Министерства внутренних дел, к полудню проголосовало 26,63% избирателей, что превышает показатель первого тура. К закрытию участков, по оценке Ipsos-Talan, участие избирателей достигло 67,1%.
Лидеры политических блоков ожидали итогов в своих штабах, тогда как президент Эмманюэль Макрон провел встречу с ключевыми членами своей команды. Включая премьер-министра Габриэля Атталя, в Елисейском дворце.
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