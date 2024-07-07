Daily Mail предупредило о рисках спутать рак кишечника с геморроем

Симптомы геморроя иногда можно спутать с раком кишечника. Так, симптомами этого онкологического заболевания является зуд, боль, выделение слизи и недержание мочи. Об этом пишет издание Daily Mail.
«В июне 2021 года у девушки появились симптомы, похожие на геморрой. А в феврале 2022 года ей сделали эндоскопию, а затем срочно направили на МРТ, которая подтвердила ее худшие опасения по поводу онкологического диагноза», — говорится в материале.
Отмечается, что несмотря на многократные рекомендации врачей продолжать лечение от геморроя, девушка настояла на дополнительных обследованиях из-за усиливающейся боли. В результате проведенной эндоскопии и МРТ у нее была обнаружена агрессивная форма рака анального канала, симптомами которого является кровотечение из заднего прохода, небольшие уплотнения, зуд и боль, выделение слизи и недержание мочи.
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