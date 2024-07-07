07 июля 2024

Daily Mail предупредило о рисках спутать рак кишечника с геморроем

Daily Mail: зуд и недержание мочи указывают на рак анального канала
© Служба новостей «URA.RU»
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Недержание мочи может быть симптомом рака анального канала, пишет Daily Mail
Недержание мочи может быть симптомом рака анального канала, пишет Daily Mail Фото:

Симптомы геморроя иногда можно спутать с раком кишечника. Так, симптомами этого онкологического заболевания является зуд, боль, выделение слизи и недержание мочи. Об этом пишет издание Daily Mail.

«В июне 2021 года у девушки появились симптомы, похожие на геморрой. А в феврале 2022 года ей сделали эндоскопию, а затем срочно направили на МРТ, которая подтвердила ее худшие опасения по поводу онкологического диагноза», — говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на многократные рекомендации врачей продолжать лечение от геморроя, девушка настояла на дополнительных обследованиях из-за усиливающейся боли. В результате проведенной эндоскопии и МРТ у нее была обнаружена агрессивная форма рака анального канала, симптомами которого является кровотечение из заднего прохода, небольшие уплотнения, зуд и боль, выделение слизи и недержание мочи.

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Симптомы геморроя иногда можно спутать с раком кишечника. Так, симптомами этого онкологического заболевания является зуд, боль, выделение слизи и недержание мочи. Об этом пишет издание Daily Mail. «В июне 2021 года у девушки появились симптомы, похожие на геморрой. А в феврале 2022 года ей сделали эндоскопию, а затем срочно направили на МРТ, которая подтвердила ее худшие опасения по поводу онкологического диагноза», — говорится в материале. Отмечается, что несмотря на многократные рекомендации врачей продолжать лечение от геморроя, девушка настояла на дополнительных обследованиях из-за усиливающейся боли. В результате проведенной эндоскопии и МРТ у нее была обнаружена агрессивная форма рака анального канала, симптомами которого является кровотечение из заднего прохода, небольшие уплотнения, зуд и боль, выделение слизи и недержание мочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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