People: актриса Марго Робби забеременела

Марго Робби впервые станет мамой
Австралийская актриса Марго Робби ожидает своего первого ребенка. Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на несколько источников.
«Марго Робби беременна! 34-летняя звезда Барби и ее муж Том Акерли ждут своего первого ребенка», — говорится в тексте.
Марго Робби познакомилась со своим будущем мужем Томом Акерли в 2013 году во время работы над фильмом «Французская сюита», где он был помощником режиссера. Они поженились в декабре 2016 года, не делая предварительных объявлений о помолвке. Сейчас пара ждет своего первого ребенка.
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