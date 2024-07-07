07 июля 2024

People: актриса Марго Робби забеременела

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Марго Робби впервые станет мамой
Марго Робби впервые станет мамой Фото:

Австралийская актриса Марго Робби ожидает своего первого ребенка. Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на несколько источников.

«Марго Робби беременна! 34-летняя звезда Барби и ее муж Том Акерли ждут своего первого ребенка», — говорится в тексте.

Марго Робби познакомилась со своим будущем мужем Томом Акерли в 2013 году во время работы над фильмом «Французская сюита», где он был помощником режиссера. Они поженились в декабре 2016 года, не делая предварительных объявлений о помолвке. Сейчас пара ждет своего первого ребенка.

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Австралийская актриса Марго Робби ожидает своего первого ребенка. Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на несколько источников. «Марго Робби беременна! 34-летняя звезда Барби и ее муж Том Акерли ждут своего первого ребенка», — говорится в тексте. Марго Робби познакомилась со своим будущем мужем Томом Акерли в 2013 году во время работы над фильмом «Французская сюита», где он был помощником режиссера. Они поженились в декабре 2016 года, не делая предварительных объявлений о помолвке. Сейчас пара ждет своего первого ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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