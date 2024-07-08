Эстония намерена обстрелять бункеры на границе с РФ, которые сама же и построила

Эстония осенью начнет обстреливать собственноручно построенные бункеры на границе с Россией. Силы обороны страны намерены использовать для этого 155-миллиметровые ракетные снаряды. Соответствующие испытания проведут, чтобы оценить прочность подземных убежищ. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.
«В сентябре Силы обороны Эстонии будут обстреливать прототипы бункеров 155-миллиметровыми снарядами. После тестирования Национальный центр оборонных инвестиций (РКИК) выбирает наиболее подходящий продукт», — передает канал.
Еще в начале года сообщалось, что Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на восточной границе с РФ. Таким образом страна хочет обезопасить себя якобы от угроз с российской стороны. Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония просили у Евросоюза средства на возведение «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией, передает RT.
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