Эстония намерена обстрелять бункеры на границе с РФ, которые сама же и построила

ERR: оборона Эстонии хочет обстрелять бункеры на границе с РФ в ходе учений
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Силы обороны Эстонии планируют провести учения и проверить свои бункеры на прочность
Силы обороны Эстонии планируют провести учения и проверить свои бункеры на прочность Фото:

Эстония осенью начнет обстреливать собственноручно построенные бункеры на границе с Россией. Силы обороны страны намерены использовать для этого 155-миллиметровые ракетные снаряды. Соответствующие испытания проведут, чтобы оценить прочность подземных убежищ. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR. 

«В сентябре Силы обороны Эстонии будут обстреливать прототипы бункеров 155-миллиметровыми снарядами. После тестирования Национальный центр оборонных инвестиций (РКИК) выбирает наиболее подходящий продукт», — передает канал. 

Еще в начале года сообщалось, что Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на восточной границе с РФ. Таким образом страна хочет обезопасить себя якобы от угроз с российской стороны.  Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония просили у Евросоюза средства на возведение «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией, передает RT.

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Эстония осенью начнет обстреливать собственноручно построенные бункеры на границе с Россией. Силы обороны страны намерены использовать для этого 155-миллиметровые ракетные снаряды. Соответствующие испытания проведут, чтобы оценить прочность подземных убежищ. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.  «В сентябре Силы обороны Эстонии будут обстреливать прототипы бункеров 155-миллиметровыми снарядами. После тестирования Национальный центр оборонных инвестиций (РКИК) выбирает наиболее подходящий продукт», — передает канал.  Еще в начале года сообщалось, что Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на восточной границе с РФ. Таким образом страна хочет обезопасить себя якобы от угроз с российской стороны.  Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония просили у Евросоюза средства на возведение «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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