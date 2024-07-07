Участвующие в поиске подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область) волонтеры ищут 14-летнего подростка с ДЦП с помощью мотоциклов, дронов, квадроциклов и самолета. Как URA.RU заявили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», многие участники после бессонной ночи продолжили поиски.
«На месте поисков применялись квадроциклы и мотоциклы, четыре дрона. Также использован частный самолет вертолетного поисково-спасательного отряда „Ангел“, являющегося авиационным крылом организации», — уточнили в офисе «ЛизаАлерт».
Информационные координаторы не спят больше суток. Те, кто не может выехать, передали соотрядникам питание, оборудование, расходники. В штаб требуются три-пять вентиляторов, термосумки, аккумуляторы холода, палатки, кемпинговые фонари и другая амуниция. Среди прочего есть потребность в одеялах и спальниках. Поддержку оказывают неравнодушные люди. Члены Русской общины и компания «ВкусВилл» бесперебойно обеспечивают поисковиков едой. Работы ведут 80 человек. Накануне, 7 июля, на месте находились пять кинологических расчетов, два конвойных расчета «ЛизаАлерт», три конных расчета местного казачества.
"Отряду на месте очень не хватает людей. Территория поиска большая и сложная. Кроме того, требуется помощь штабу поиска", — рассказали в отряде.
Пропавший 6 июля Махамади страдает серьезным заболеванием. Вместе с родителями школьник приехал собирать грибы, но заблудился в лесу. К 13 часам в поселке Бектыш развернули штаб добровольческого отряда «ЛизаАлерт» по региону. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. Совместно с отрядом и присоединившимися в поиске участвуют сотрудники МЧС и полиции.
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