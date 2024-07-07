Почти сто человек ищут пропавшего в Челябинской области мальчика с ДЦП. Фото

07 июля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Ребенок пропал в лесу 6 июля (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За минувшие сутки почти сто человек приняли участие в поисках потерявшегося в Челябинской области 14-летнего Арслана, который страдает ДЦП. На помощь прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей, сообщается в группе «ЛизаАлерт». «За минувший день в поисках приняло участие около 80 человек. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. В поиске принимают участие сотрудники МЧС, полиция, а также добровольцы местного казачества, „Русская община“», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Территорию, где может находиться ребенок, просматривали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и частного самолета. Поиски Арслана, к сожалению, никакого результата не принесли. Волонтеры продолжают дальше искать ребенка. Арслан пропал 6 июля в Еткульском районе Челябинской области около поселка Бектыш. Мальчик потерялся в лесу, куда приехал за грибами вместе с родителями. Ребенок страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи, поэтому в поисках важна каждая минута, отмечают волонтеры. Волонтеры из Свердловской и Тюменской областей помогают в поисках ребенка Группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте» Ребенка ищут в лесу в Еткульском районе Челябинской области Группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувшие сутки почти сто человек приняли участие в поисках потерявшегося в Челябинской области 14-летнего Арслана, который страдает ДЦП. На помощь прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей, сообщается в группе «ЛизаАлерт». «За минувший день в поисках приняло участие около 80 человек. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. В поиске принимают участие сотрудники МЧС, полиция, а также добровольцы местного казачества, „Русская община“», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Территорию, где может находиться ребенок, просматривали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и частного самолета. Поиски Арслана, к сожалению, никакого результата не принесли. Волонтеры продолжают дальше искать ребенка. Арслан пропал 6 июля в Еткульском районе Челябинской области около поселка Бектыш. Мальчик потерялся в лесу, куда приехал за грибами вместе с родителями. Ребенок страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи, поэтому в поисках важна каждая минута, отмечают волонтеры.