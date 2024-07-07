07 июля 2024

Почти сто человек ищут пропавшего в Челябинской области мальчика с ДЦП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты Сургутского района, семья Клима Кантерова. Лянтор, лес, сосновый бор, тайга, ребенок в лесу
Ребенок пропал в лесу 6 июля (архивное фото) Фото:

За минувшие сутки почти сто человек приняли участие в поисках потерявшегося в Челябинской области 14-летнего Арслана, который страдает ДЦП. На помощь прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей, сообщается в группе «ЛизаАлерт».

«За минувший день в поисках приняло участие около 80 человек. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. В поиске принимают участие сотрудники МЧС, полиция, а также добровольцы местного казачества, „Русская община“», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Территорию, где может находиться ребенок, просматривали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и частного самолета.

Поиски Арслана, к сожалению, никакого результата не принесли. Волонтеры продолжают дальше искать ребенка.

Арслан пропал 6 июля в Еткульском районе Челябинской области около поселка Бектыш. Мальчик потерялся в лесу, куда приехал за грибами вместе с родителями. Ребенок страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи, поэтому в поисках важна каждая минута, отмечают волонтеры.

Волонтеры из Свердловской и Тюменской областей помогают в поисках ребенка
Волонтеры из Свердловской и Тюменской областей помогают в поисках ребенка
Ребенка ищут в лесу в Еткульском районе Челябинской области
Ребенка ищут в лесу в Еткульском районе Челябинской области

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За минувшие сутки почти сто человек приняли участие в поисках потерявшегося в Челябинской области 14-летнего Арслана, который страдает ДЦП. На помощь прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей, сообщается в группе «ЛизаАлерт». «За минувший день в поисках приняло участие около 80 человек. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. В поиске принимают участие сотрудники МЧС, полиция, а также добровольцы местного казачества, „Русская община“», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Территорию, где может находиться ребенок, просматривали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и частного самолета. Поиски Арслана, к сожалению, никакого результата не принесли. Волонтеры продолжают дальше искать ребенка. Арслан пропал 6 июля в Еткульском районе Челябинской области около поселка Бектыш. Мальчик потерялся в лесу, куда приехал за грибами вместе с родителями. Ребенок страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи, поэтому в поисках важна каждая минута, отмечают волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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