За минувшие сутки почти сто человек приняли участие в поисках потерявшегося в Челябинской области 14-летнего Арслана, который страдает ДЦП. На помощь прибыли волонтеры из Свердловской и Тюменской областей, сообщается в группе «ЛизаАлерт».
«За минувший день в поисках приняло участие около 80 человек. На помощь также прибыли коллеги из Свердловской и Тюменской областей. В поиске принимают участие сотрудники МЧС, полиция, а также добровольцы местного казачества, „Русская община“», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Территорию, где может находиться ребенок, просматривали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и частного самолета.
Поиски Арслана, к сожалению, никакого результата не принесли. Волонтеры продолжают дальше искать ребенка.
Арслан пропал 6 июля в Еткульском районе Челябинской области около поселка Бектыш. Мальчик потерялся в лесу, куда приехал за грибами вместе с родителями. Ребенок страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи, поэтому в поисках важна каждая минута, отмечают волонтеры.
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