Моди заявил, что ждет встречи со своим другом Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что посетит 22-й ежегодный индийско-российский саммит для встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным. Он уточнил, что будут обсуждаться глобальные проблемы и способы их решения.
«Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <… > Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — говорится в сообщении индийского МИДа.
Моди отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность в отношениях стран. Кроме того, он намерен встретиться в РФ с индийской общиной.
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