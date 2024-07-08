Моди заявил, что ждет встречи со своим другом Путиным

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Нарендра Моди (на фото) намерен встретиться с Путиным Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что посетит 22-й ежегодный индийско-российский саммит для встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным. Он уточнил, что будут обсуждаться глобальные проблемы и способы их решения.

«Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <… > Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — говорится в сообщении индийского МИДа.

Моди отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность в отношениях стран. Кроме того, он намерен встретиться в РФ с индийской общиной.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что посетит 22-й ежегодный индийско-российский саммит для встречи со своим другом президентом РФ Владимиром Путиным. Он уточнил, что будут обсуждаться глобальные проблемы и способы их решения. «Я отправляюсь с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном саммите. <… > Рассчитываю обсудить с моим другом Президентом Владимиром Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по различным региональным и глобальным проблемам», — говорится в сообщении индийского МИДа. Моди отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся поддерживать мир и стабильность в отношениях стран. Кроме того, он намерен встретиться в РФ с индийской общиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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