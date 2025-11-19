Bloomberg: ЕС обсудит введение новых санкций против нефтяного флота России

Заседание должно пройти в Брюсселе в четверг 20 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Брюсселе пройдет встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой обсудят возможности введения новых санкций против танкеров, которые, предположительно, перевозят российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документ.

«Министры иностранных дел стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, в которых регистрируются эти суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока», — передает агентство. В документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по вопросу о том, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов.

Также в документе указано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и убедил многие из них снять суда с регистрации. Кроме того, Варшава предложила привлечь к сотрудничеству портовые и прибрежные государства, а также организации, которые могут быть вовлечены в деятельность этих судов. Собеседники агентства отметили, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС. Помимо этого, министры, как ожидается, обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся «гибридные атаки» по всей Европе.

Продолжение после рекламы