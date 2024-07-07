07 июля 2024

В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца-должника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, кран, башенный кран, строительство, стройка
Мужчина трудился крановщиком неофициально, и не желал платить алименты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге приставы сняли с башенного крана отца, который задолжал по алиментам миллион рублей. Суд отправил его под стражу на десять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Мужчину обнаружили на работе в Верх-Исетском районе возле стадиона „Юность“. Он неофициально работал крановщиком», — пишет ведомство в telegram-канале. При этом сам должник пояснил, что не выплачивает алименты, потому что нигде не работает.

Сыну должника — 15 лет. Против мужчины было возбуждено дело по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Верх-Исетский районный суд арестовал его на десять суток.

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В Екатеринбурге приставы сняли с башенного крана отца, который задолжал по алиментам миллион рублей. Суд отправил его под стражу на десять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Мужчину обнаружили на работе в Верх-Исетском районе возле стадиона „Юность“. Он неофициально работал крановщиком», — пишет ведомство в telegram-канале. При этом сам должник пояснил, что не выплачивает алименты, потому что нигде не работает. Сыну должника — 15 лет. Против мужчины было возбуждено дело по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Верх-Исетский районный суд арестовал его на десять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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