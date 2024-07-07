В Екатеринбурге приставы сняли с крана отца-должника. Видео

08 июля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мужчина трудился крановщиком неофициально, и не желал платить алименты (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге приставы сняли с башенного крана отца, который задолжал по алиментам миллион рублей. Суд отправил его под стражу на десять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Мужчину обнаружили на работе в Верх-Исетском районе возле стадиона „Юность“. Он неофициально работал крановщиком», — пишет ведомство в telegram-канале. При этом сам должник пояснил, что не выплачивает алименты, потому что нигде не работает. Сыну должника — 15 лет. Против мужчины было возбуждено дело по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Верх-Исетский районный суд арестовал его на десять суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге приставы сняли с башенного крана отца, который задолжал по алиментам миллион рублей. Суд отправил его под стражу на десять суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Мужчину обнаружили на работе в Верх-Исетском районе возле стадиона „Юность“. Он неофициально работал крановщиком», — пишет ведомство в telegram-канале. При этом сам должник пояснил, что не выплачивает алименты, потому что нигде не работает. Сыну должника — 15 лет. Против мужчины было возбуждено дело по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Верх-Исетский районный суд арестовал его на десять суток.