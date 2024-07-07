В Екатеринбург прилетел новый федеральный министр. Видео

В Екатеринбург на «Иннопром» прилетел министр Алиханов

08 июля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов прилетел на выставку «Иннопром» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» В Екатеринбург на выставку «Иннопром» прилетел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он выступает на бизнес-форуме, передает корреспондент URA.RU. Вместе с ним на форуме выступает министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Ахмед Аль Джабер. Ранее URA.RU писало, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые пропустит промышленную выставку в Екатеринбурге. По словам источников агентства, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — ОАЭ. За ее ходом URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург на выставку «Иннопром» прилетел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он выступает на бизнес-форуме, передает корреспондент URA.RU. Вместе с ним на форуме выступает министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Ахмед Аль Джабер. Ранее URA.RU писало, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые пропустит промышленную выставку в Екатеринбурге. По словам источников агентства, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — ОАЭ. За ее ходом URA.RU следит в режиме онлайн.