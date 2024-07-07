07 июля 2024

В Екатеринбург прилетел новый федеральный министр. Видео

В Екатеринбург на «Иннопром» прилетел министр Алиханов
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, алиханов антон
Антон Алиханов прилетел на выставку «Иннопром» Фото:
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«Иннопром — 2024»

В Екатеринбург на выставку «Иннопром» прилетел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он выступает на бизнес-форуме, передает корреспондент URA.RU.

Вместе с ним на форуме выступает министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Ахмед Аль Джабер. Ранее URA.RU писало, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые пропустит промышленную выставку в Екатеринбурге. По словам источников агентства, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля.

«Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — ОАЭ. За ее ходом URA.RU следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбург на выставку «Иннопром» прилетел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он выступает на бизнес-форуме, передает корреспондент URA.RU. Вместе с ним на форуме выступает министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Ахмед Аль Джабер. Ранее URA.RU писало, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые пропустит промышленную выставку в Екатеринбурге. По словам источников агентства, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — ОАЭ. За ее ходом URA.RU следит в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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