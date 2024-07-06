Мантуров впервые пропускает «Иннопром» в Екатеринбурге

07 июля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дениса Мантурова на выставке ждали с нетерпением Фото: Роман Наумов © URA.RU Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые не приедет на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника, близких к оргкомитету события. По словам собеседников, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «По этой же причине [глава правительства РФ Михаил] Мишустин прилетит в Екатеринбург не на первый день форума, как обычно, а на второй (то есть 9 июля — прим. ред.). Мантуров же останется в Москве. Промышленный блок кабмина в Екатеринбурге будет представлять [новый министр Антон] Алиханов», — рассказал один из источников. При этом на сайте «Иннопрома» Мантуров до сих пор указан как приглашенный спикер. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — Объединенные Арабские Эмираты. Также ожидаются первые лдица дружественных России государств. Одного из них — премьера Таджикистан Кохира Расулзода — губернатор Евгений Куйвашев уже встретил в Кольцово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые не приедет на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника, близких к оргкомитету события. По словам собеседников, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «По этой же причине [глава правительства РФ Михаил] Мишустин прилетит в Екатеринбург не на первый день форума, как обычно, а на второй (то есть 9 июля — прим. ред.). Мантуров же останется в Москве. Промышленный блок кабмина в Екатеринбурге будет представлять [новый министр Антон] Алиханов», — рассказал один из источников. При этом на сайте «Иннопрома» Мантуров до сих пор указан как приглашенный спикер. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — Объединенные Арабские Эмираты. Также ожидаются первые лдица дружественных России государств. Одного из них — премьера Таджикистан Кохира Расулзода — губернатор Евгений Куйвашев уже встретил в Кольцово.