06 июля 2024

Мантуров впервые пропускает «Иннопром» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная сессия Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) с участием Дениса Мантурова, Петра Фрадкова, Виталия Хоценко, Юрия Слюсаря, Катерины Тихоновой и Владимира Соловьёва. День второй., мантуров денис
Дениса Мантурова на выставке ждали с нетерпением Фото:

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые не приедет на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника, близких к оргкомитету события.

По словам собеседников, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «По этой же причине [глава правительства РФ Михаил] Мишустин прилетит в Екатеринбург не на первый день форума, как обычно, а на второй (то есть 9 июля — прим. ред.). Мантуров же останется в Москве. Промышленный блок кабмина в Екатеринбурге будет представлять [новый министр Антон] Алиханов», — рассказал один из источников. При этом на сайте «Иннопрома» Мантуров до сих пор указан как приглашенный спикер.

«Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — Объединенные Арабские Эмираты. Также ожидаются первые лдица дружественных России государств. Одного из них — премьера Таджикистан Кохира Расулзода — губернатор Евгений Куйвашев уже встретил в Кольцово.

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров впервые не приедет на промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили два информированных источника, близких к оргкомитету события. По словам собеседников, все из-за визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, который намечен на 8—9 июля. «По этой же причине [глава правительства РФ Михаил] Мишустин прилетит в Екатеринбург не на первый день форума, как обычно, а на второй (то есть 9 июля — прим. ред.). Мантуров же останется в Москве. Промышленный блок кабмина в Екатеринбурге будет представлять [новый министр Антон] Алиханов», — рассказал один из источников. При этом на сайте «Иннопрома» Мантуров до сих пор указан как приглашенный спикер. «Иннопром» пройдет 8—11 июля. В этом году генеральный партнер выставки — Объединенные Арабские Эмираты. Также ожидаются первые лдица дружественных России государств. Одного из них — премьера Таджикистан Кохира Расулзода — губернатор Евгений Куйвашев уже встретил в Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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