В Совфеде заявили о «параличе власти» во Франции после парламентских выборов

Сенатор Косачев: Францию ждет паралич власти после выборов

08 июля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Францию после выборов ждут неприятные последствия, уверен Константин Косачев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После парламентских выборов во Франции и поражении партии президента страны Эммануэля Макрона страну ждет паралич власти. Такое заявление сделал сенатор, зампред Совета Федерации Константин Косачев. «Макрон по итогам парламентских выборов отличился удивительно откровенной оценкой: „Эти итоги не показывают, кому управлять Францией“. Подразумевалось, видимо, то, что мандат на такое управление не получили ни правые, ни левые, „и все останется как прежде“. Но по сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон по итогам выборов потерял возможность говорить от лица всего народа Франции. Кроме того, страна отныне не сможет претендовать на роль международного лидера. Ранее стало известно, что на выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий. Глава союза фракций Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен сотрудничать с Макроном поле потери последним большого количества мест в парламенте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После парламентских выборов во Франции и поражении партии президента страны Эммануэля Макрона страну ждет паралич власти. Такое заявление сделал сенатор, зампред Совета Федерации Константин Косачев. «Макрон по итогам парламентских выборов отличился удивительно откровенной оценкой: „Эти итоги не показывают, кому управлять Францией“. Подразумевалось, видимо, то, что мандат на такое управление не получили ни правые, ни левые, „и все останется как прежде“. Но по сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон по итогам выборов потерял возможность говорить от лица всего народа Франции. Кроме того, страна отныне не сможет претендовать на роль международного лидера. Ранее стало известно, что на выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий. Глава союза фракций Жан-Люк Меланшон заявил, что не намерен сотрудничать с Макроном поле потери последним большого количества мест в парламенте.