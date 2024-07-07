07 июля 2024
06 июля 2024

Жители ХМАО жалуются Кухаруку на бездействие властей из-за паводка

Жители Ханты-Мансийского района недовольны бездействием мэрии в связи с паводком
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Паводок в Нижневартовске - 2024, паводок, нижневартовск
Жители Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора на бездействие муниципальных властей Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

Жители поселков Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на то, что администрация района бездействует, в то время как из-за паводка вода начала топить дамбы. Просьбы о помощи югорчане опубликовали в комментариях telegram-канала Кухарука.

«Хоть кто-нибудь из администрации ХМАО! Примите меры! Вода в селе Елизарово Ханты-Мансийского района, уже перешла дамбу! Никому нет дела, жителям под роспись месяц назад дали бумагу о том что они в зоне затопления, чтобы спасались самостоятельно, убрали ценные вещи, подготовились», — написал один из жителей района. По его словам, село отрезано от близлежащих населенных пунктов водой, а техники для укрепления дамб нет.

Еще один житель Ханты-Мансийского района в комментариях врио губернатора написал о том, что дамбы подмывает повсеместно. В поселках Белогорье, Троица и Кирпичный вода уже вплотную подошла к временным укреплениям, однако, по словам югорчанина, это никого не интересует.

Корреспондент агентства попытался связаться с главой района Кириллом Минулиным. На телефонный звонок журналиста не ответили.

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Жители поселков Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на то, что администрация района бездействует, в то время как из-за паводка вода начала топить дамбы. Просьбы о помощи югорчане опубликовали в комментариях telegram-канала Кухарука. «Хоть кто-нибудь из администрации ХМАО! Примите меры! Вода в селе Елизарово Ханты-Мансийского района, уже перешла дамбу! Никому нет дела, жителям под роспись месяц назад дали бумагу о том что они в зоне затопления, чтобы спасались самостоятельно, убрали ценные вещи, подготовились», — написал один из жителей района. По его словам, село отрезано от близлежащих населенных пунктов водой, а техники для укрепления дамб нет. Еще один житель Ханты-Мансийского района в комментариях врио губернатора написал о том, что дамбы подмывает повсеместно. В поселках Белогорье, Троица и Кирпичный вода уже вплотную подошла к временным укреплениям, однако, по словам югорчанина, это никого не интересует. Корреспондент агентства попытался связаться с главой района Кириллом Минулиным. На телефонный звонок журналиста не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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