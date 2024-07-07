Жители ХМАО жалуются Кухаруку на бездействие властей из-за паводка

Жители Ханты-Мансийского района недовольны бездействием мэрии в связи с паводком

08 июля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Жители Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора на бездействие муниципальных властей Фото: Кристина Радионова © URA.RU новость из сюжета Паводок 2024 в ХМАО Жители поселков Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на то, что администрация района бездействует, в то время как из-за паводка вода начала топить дамбы. Просьбы о помощи югорчане опубликовали в комментариях telegram-канала Кухарука. «Хоть кто-нибудь из администрации ХМАО! Примите меры! Вода в селе Елизарово Ханты-Мансийского района, уже перешла дамбу! Никому нет дела, жителям под роспись месяц назад дали бумагу о том что они в зоне затопления, чтобы спасались самостоятельно, убрали ценные вещи, подготовились», — написал один из жителей района. По его словам, село отрезано от близлежащих населенных пунктов водой, а техники для укрепления дамб нет. Еще один житель Ханты-Мансийского района в комментариях врио губернатора написал о том, что дамбы подмывает повсеместно. В поселках Белогорье, Троица и Кирпичный вода уже вплотную подошла к временным укреплениям, однако, по словам югорчанина, это никого не интересует. Корреспондент агентства попытался связаться с главой района Кириллом Минулиным. На телефонный звонок журналиста не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселков Ханты-Мансийского района пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на то, что администрация района бездействует, в то время как из-за паводка вода начала топить дамбы. Просьбы о помощи югорчане опубликовали в комментариях telegram-канала Кухарука. «Хоть кто-нибудь из администрации ХМАО! Примите меры! Вода в селе Елизарово Ханты-Мансийского района, уже перешла дамбу! Никому нет дела, жителям под роспись месяц назад дали бумагу о том что они в зоне затопления, чтобы спасались самостоятельно, убрали ценные вещи, подготовились», — написал один из жителей района. По его словам, село отрезано от близлежащих населенных пунктов водой, а техники для укрепления дамб нет. Еще один житель Ханты-Мансийского района в комментариях врио губернатора написал о том, что дамбы подмывает повсеместно. В поселках Белогорье, Троица и Кирпичный вода уже вплотную подошла к временным укреплениям, однако, по словам югорчанина, это никого не интересует. Корреспондент агентства попытался связаться с главой района Кириллом Минулиным. На телефонный звонок журналиста не ответили.