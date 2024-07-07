Дело свердловского экс-педагога, обвиняемого в избиении ученика, ушло в суд

08 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одной из школ Туринского района (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Туринске (Свердловская область) бывшего замдиректора Липовской СОШ, которую обвиняют в избиении восьмиклассника, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Обвиняемая умышленно проявила жестокость в обращении с несовершеннолетним. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей педагогом, если деяние соединено с жестоким обращением). Дело направлено в мировой суд участка №2 Туринского района для дальнейшего рассмотрения», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. По версии следствия, учительница увидела на перемене, что ученик пинает дверь запасного выхода. Она сделала ему замечание, но он якобы не отреагировал. Тогда она схватила его за шею и дважды ударила по лицу. Женщина была отстранена от работы в мае текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туринске (Свердловская область) бывшего замдиректора Липовской СОШ, которую обвиняют в избиении восьмиклассника, будут судить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Обвиняемая умышленно проявила жестокость в обращении с несовершеннолетним. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей педагогом, если деяние соединено с жестоким обращением). Дело направлено в мировой суд участка №2 Туринского района для дальнейшего рассмотрения», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. По версии следствия, учительница увидела на перемене, что ученик пинает дверь запасного выхода. Она сделала ему замечание, но он якобы не отреагировал. Тогда она схватила его за шею и дважды ударила по лицу. Женщина была отстранена от работы в мае текущего года.