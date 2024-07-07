В Перми ликвидируют детсад, где осквернили флаг РФ

Мэрия Перми решила реорганизовать детский сад № 387. Учреждение, на территории которого в 2023 году подростки надругались над российским флагом, присоединят к детсаду «Компас». Постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии.
«Администрация города Перми постановляет: реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — детский сад № 387“ и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад ‚Компас‘ путем присоединения ‚Центра развития ребенка — детский сад № 387‘ к детскому саду ‚Компас‘“, — говорится в документе. На преобразования отводится не более шести месяцев.
В апреле 2023 года URA.RU рассказывало, что несколько подростков проникли на территорию детсада № 387 и сорвали государственный флаг РФ. После они потоптались по нему и убежали. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения. Полиция установила личности детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!