07 июля 2024

В Перми ликвидируют детсад, где осквернили флаг РФ

Мэрия Перми объединяет детсады № 387 и «Компас»
© Служба новостей «URA.RU»
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Два детсада объединят в один
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Мэрия Перми решила реорганизовать детский сад № 387. Учреждение, на территории которого в 2023 году подростки надругались над российским флагом, присоединят к детсаду «Компас». Постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии.

«Администрация города Перми постановляет: реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — детский сад № 387“ и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад ‚Компас‘ путем присоединения ‚Центра развития ребенка — детский сад № 387‘ к детскому саду ‚Компас‘“, — говорится в документе. На преобразования отводится не более шести месяцев.

В апреле 2023 года URA.RU рассказывало, что несколько подростков проникли на территорию детсада № 387 и сорвали государственный флаг РФ. После они потоптались по нему и убежали. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения. Полиция установила личности детей.

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Мэрия Перми решила реорганизовать детский сад № 387. Учреждение, на территории которого в 2023 году подростки надругались над российским флагом, присоединят к детсаду «Компас». Постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии. «Администрация города Перми постановляет: реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — детский сад № 387“ и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад ‚Компас‘ путем присоединения ‚Центра развития ребенка — детский сад № 387‘ к детскому саду ‚Компас‘“, — говорится в документе. На преобразования отводится не более шести месяцев. В апреле 2023 года URA.RU рассказывало, что несколько подростков проникли на территорию детсада № 387 и сорвали государственный флаг РФ. После они потоптались по нему и убежали. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения. Полиция установила личности детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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