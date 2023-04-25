25 апреля 2023

В Перми банда школьниц надругалась над флагом РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, российский флаг, флаг, кетово, новая школа, школа, триколор, флаг россии
Девочки сорвали флаг со здания детского сада и растоптали его Фото:

В Перми школьницы сорвали флаг Российской Федерации со здания детского сада и надругались над ним. Когда юных бандиток нашли и поймали, они отказались говорить о причинах совершенного поступка.

«Группа вандалок в возрасте от 10 до 13 лет гуляла компанией по городу. Все вместе они проникли на территорию детского сада № 387, где сорвали со здания флаг РФ, потоптали его на веранде, похохотали, после чего сбежали оттуда, прихватив полотно с собой», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Спустя сутки пропажу флага заметила администрация детсада, после этого в известность было поставлено министерство образования Пермского края и полиция. Четырех участниц банды поставили на учет в ПДН, а пятая уже давно находится на контроле правоохранителей за мелкое хулиганство. «О причинах поступка девочки ничего говорить не стали, их родители также не принесли никаких извинений», — говорится посте telegram-канала. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

Обновлено:

В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию о произошедшем подтвердили. Инцидент произошел 15 апреля, заявление в полицию было написано 19 апреля. «В ходе просмотра видеокамер было установлено, что 15 апреля на территорию детского сада проникли неизвестные подростки. Один из них сорвал со здания флаг, другой — стал топтать его. Сотрудниками полиции личности всех несовершеннолетних установлены. Родители будут привлечены к административной ответственности, а дети поставлены на учет. Проверка продолжается», — сообщили URA.RU в полиции.

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В Перми школьницы сорвали флаг Российской Федерации со здания детского сада и надругались над ним. Когда юных бандиток нашли и поймали, они отказались говорить о причинах совершенного поступка. «Группа вандалок в возрасте от 10 до 13 лет гуляла компанией по городу. Все вместе они проникли на территорию детского сада № 387, где сорвали со здания флаг РФ, потоптали его на веранде, похохотали, после чего сбежали оттуда, прихватив полотно с собой», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Спустя сутки пропажу флага заметила администрация детсада, после этого в известность было поставлено министерство образования Пермского края и полиция. Четырех участниц банды поставили на учет в ПДН, а пятая уже давно находится на контроле правоохранителей за мелкое хулиганство. «О причинах поступка девочки ничего говорить не стали, их родители также не принесли никаких извинений», — говорится посте telegram-канала. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. Обновлено: В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию о произошедшем подтвердили. Инцидент произошел 15 апреля, заявление в полицию было написано 19 апреля. «В ходе просмотра видеокамер было установлено, что 15 апреля на территорию детского сада проникли неизвестные подростки. Один из них сорвал со здания флаг, другой — стал топтать его. Сотрудниками полиции личности всех несовершеннолетних установлены. Родители будут привлечены к административной ответственности, а дети поставлены на учет. Проверка продолжается», — сообщили URA.RU в полиции.
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