В Перми банда школьниц надругалась над флагом РФ

Девочки сорвали флаг со здания детского сада и растоптали его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми школьницы сорвали флаг Российской Федерации со здания детского сада и надругались над ним. Когда юных бандиток нашли и поймали, они отказались говорить о причинах совершенного поступка.

«Группа вандалок в возрасте от 10 до 13 лет гуляла компанией по городу. Все вместе они проникли на территорию детского сада № 387, где сорвали со здания флаг РФ, потоптали его на веранде, похохотали, после чего сбежали оттуда, прихватив полотно с собой», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Спустя сутки пропажу флага заметила администрация детсада, после этого в известность было поставлено министерство образования Пермского края и полиция. Четырех участниц банды поставили на учет в ПДН, а пятая уже давно находится на контроле правоохранителей за мелкое хулиганство. «О причинах поступка девочки ничего говорить не стали, их родители также не принесли никаких извинений», — говорится посте telegram-канала. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

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В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию о произошедшем подтвердили. Инцидент произошел 15 апреля, заявление в полицию было написано 19 апреля. «В ходе просмотра видеокамер было установлено, что 15 апреля на территорию детского сада проникли неизвестные подростки. Один из них сорвал со здания флаг, другой — стал топтать его. Сотрудниками полиции личности всех несовершеннолетних установлены. Родители будут привлечены к административной ответственности, а дети поставлены на учет. Проверка продолжается», — сообщили URA.RU в полиции.