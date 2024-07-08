В РФ «дочка» American Express подала заявление о ликвидации

СПАРК: «Америкэн Экспресс банк» начал процедуру банкротства
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American Express. Stock
«Америкэн Экспресс банк», принадлежащий American Express, начал процедуру ликвидации, сообщает СПАРК Фото:

Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации. Об этом сообщает СПАРК.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании ООО «Америкэн Экспресс банк», — говорится в карточке компании в СПАРК. Отмечается, что начало процедуры датировано 4 июля 2024 года.

До этого российский президент подписывал распоряжение. Оно позволит дочерней компании «Америкэн экспресс банк» добровольную ликвидацию в России.

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Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации. Об этом сообщает СПАРК. «Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании ООО «Америкэн Экспресс банк», — говорится в карточке компании в СПАРК. Отмечается, что начало процедуры датировано 4 июля 2024 года. До этого российский президент подписывал распоряжение. Оно позволит дочерней компании «Америкэн экспресс банк» добровольную ликвидацию в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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