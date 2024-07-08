В РФ «дочка» American Express подала заявление о ликвидации

«Америкэн Экспресс банк», принадлежащий American Express, начал процедуру ликвидации, сообщает СПАРК
Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации. Об этом сообщает СПАРК.
«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании ООО «Америкэн Экспресс банк», — говорится в карточке компании в СПАРК. Отмечается, что начало процедуры датировано 4 июля 2024 года.
До этого российский президент подписывал распоряжение. Оно позволит дочерней компании «Америкэн экспресс банк» добровольную ликвидацию в России.
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