Экономика В РФ «дочка» American Express подала заявление о ликвидации СПАРК: «Америкэн Экспресс банк» начал процедуру банкротства 08 июля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + «Америкэн Экспресс банк», принадлежащий American Express, начал процедуру ликвидации, сообщает СПАРК Фото: CC0/Alex Liivet/Flickr Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации. Об этом сообщает СПАРК. «Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании ООО «Америкэн Экспресс банк», — говорится в карточке компании в СПАРК. Отмечается, что начало процедуры датировано 4 июля 2024 года. До этого российский президент подписывал распоряжение. Оно позволит дочерней компании «Америкэн экспресс банк» добровольную ликвидацию в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дочерняя компания American Express в России начала инициирование процедуры ликвидации. Об этом сообщает СПАРК. «Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании ООО «Америкэн Экспресс банк», — говорится в карточке компании в СПАРК. Отмечается, что начало процедуры датировано 4 июля 2024 года. До этого российский президент подписывал распоряжение. Оно позволит дочерней компании «Америкэн экспресс банк» добровольную ликвидацию в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям