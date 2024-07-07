07 июля 2024

Поезда с челябинскими двигателями будут разгоняться до 400 километров в час

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Обращение Текслера к депутатам. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписался под соглашением о производстве скоростных поездов Фото:

В Челябинской области разработают двигатели для поездов, которые смогут разгонять составы до скорости в 400 километров в час. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — цитируют в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера.

Соглашение о сотрудничестве региона с разработчиком поездов — Группой «Синара» — подписано 8 июля на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.

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В Челябинской области разработают двигатели для поездов, которые смогут разгонять составы до скорости в 400 километров в час. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — цитируют в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера. Соглашение о сотрудничестве региона с разработчиком поездов — Группой «Синара» — подписано 8 июля на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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