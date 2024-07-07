Поезда с челябинскими двигателями будут разгоняться до 400 километров в час

08 июля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подписался под соглашением о производстве скоростных поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области разработают двигатели для поездов, которые смогут разгонять составы до скорости в 400 километров в час. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — цитируют в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера. Соглашение о сотрудничестве региона с разработчиком поездов — Группой «Синара» — подписано 8 июля на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области разработают двигатели для поездов, которые смогут разгонять составы до скорости в 400 километров в час. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему, в том числе, новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — цитируют в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера. Соглашение о сотрудничестве региона с разработчиком поездов — Группой «Синара» — подписано 8 июля на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.