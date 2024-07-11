В челябинских колледжах рассказали о самых дорогих специальностях

В Челябинске дороже всего учиться на фельдшера после 9 класса

12 июля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Челябинске дороже всего учиться на фельдшера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские колледжи сообщили о самых дорогих и востребованных специальностях 2024 года. Выяснилось, что дороже всего выучиться на медицинские специальности. Информацию направили URA.RU колледж индустрии питания и торговли, колледж при институте путей сообщения и социально-профессиональный колледж «Сфера». Данные о стоимости обучения в других ссузах взяты с сайтов образовательных учреждений. «Самыми дорогими специальностями стали направления учебы в Уральском медицинском колледже на базе 11 классов на фельдшера, медицинскую оптику, профилактическую стоматологию, фармацевтику и сестринское дело. За год учебы студенту придется заплатить 103 тысячи рублей. На базе девятых классов дольше и дороже всего выучиться на фельдшера — за три года десять месяцев учебы нужно будет заплатить 431 тысячу рублей», — говорится на сайте колледжа. Из федеральных филиалов дороже всего оказалось выучиться на сисадмина, рекламщика и графического дизайнера в Челябинском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». На базе 11 классов за два года и десять месяцев дистанционного обучения придется заплатить 154 890 рублей в год, за очное -161 550 рублей в год. В Челябинском социально-профессиональном колледже «Сфера» самой дорогой специальностью на очном обучении после девятого класса стал «Дизайн» со стоимостью 88 560 рублей. Вторая по уровню стоимости специальность «Операционная деятельность в логистике» — 86 440 рублей. На базе 11 классов очно-заочно можно выучиться на профессию «Специальное дошкольное образование» за 27 тысяч рублей. Получение специальностей «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике» и «Торговое дело» заочно на базе девятого и 11 классов стоит одинаково — по 25 тысяч рублей в год. В пресс-службе Челябинского института путей сообщения (ЧИПС УрГУПС) URA.RU сообщили, что в среднем профессиональном образовании представлено шесть основных железнодорожных специальностей. Это электроснабжение, организация перевозок и управление на транспорте, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны и локомотивы), строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Стоимость у всех одинаковая — 81 тысяча рублей в год. «Стоимость обучения по всем специальностям Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли — 68 тысяч в год. Кроме того, ведется набор на достаточное количество бюджетных мест», — рассказала URA.RU директор колледжа Елена Берсенева. На сайте колледжа «Комитент» указано, что стоимость обучения на всех специальностях зависит от количества лет. На базе девятых классов три года обучения обойдется суммарно в 156 тысяч рублей, четыре года — 212 200 рублей. Дороже на тысячу рублей придется заплатить учащимся по направлению «Реклама» — 157 тысяч рублей. Для выпускников 11 класса, а также для очно-заочного и заочного образования оплата в год также одинакова и зависит только от количества лет обучения. В Челябинском юридическом колледже (ЧЮК) больше всего отдадут за обучение студенты специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность» — по 78 тысяч рублей за 2024-25 год. Около 70 800 рублей заплатит студент автотранспортного техникума, который будет учиться на техника на базе девятых классов. В колледже на базе Челябинского университета выучиться на сисадмина или программиста будет стоить 73 800 рублей в год. Цена одинаковая для выпускников девятых и 11 классов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские колледжи сообщили о самых дорогих и востребованных специальностях 2024 года. Выяснилось, что дороже всего выучиться на медицинские специальности. Информацию направили URA.RU колледж индустрии питания и торговли, колледж при институте путей сообщения и социально-профессиональный колледж «Сфера». Данные о стоимости обучения в других ссузах взяты с сайтов образовательных учреждений. «Самыми дорогими специальностями стали направления учебы в Уральском медицинском колледже на базе 11 классов на фельдшера, медицинскую оптику, профилактическую стоматологию, фармацевтику и сестринское дело. За год учебы студенту придется заплатить 103 тысячи рублей. На базе девятых классов дольше и дороже всего выучиться на фельдшера — за три года десять месяцев учебы нужно будет заплатить 431 тысячу рублей», — говорится на сайте колледжа. Из федеральных филиалов дороже всего оказалось выучиться на сисадмина, рекламщика и графического дизайнера в Челябинском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». На базе 11 классов за два года и десять месяцев дистанционного обучения придется заплатить 154 890 рублей в год, за очное -161 550 рублей в год. В Челябинском социально-профессиональном колледже «Сфера» самой дорогой специальностью на очном обучении после девятого класса стал «Дизайн» со стоимостью 88 560 рублей. Вторая по уровню стоимости специальность «Операционная деятельность в логистике» — 86 440 рублей. На базе 11 классов очно-заочно можно выучиться на профессию «Специальное дошкольное образование» за 27 тысяч рублей. Получение специальностей «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике» и «Торговое дело» заочно на базе девятого и 11 классов стоит одинаково — по 25 тысяч рублей в год. В пресс-службе Челябинского института путей сообщения (ЧИПС УрГУПС) URA.RU сообщили, что в среднем профессиональном образовании представлено шесть основных железнодорожных специальностей. Это электроснабжение, организация перевозок и управление на транспорте, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны и локомотивы), строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. Стоимость у всех одинаковая — 81 тысяча рублей в год. «Стоимость обучения по всем специальностям Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли — 68 тысяч в год. Кроме того, ведется набор на достаточное количество бюджетных мест», — рассказала URA.RU директор колледжа Елена Берсенева. На сайте колледжа «Комитент» указано, что стоимость обучения на всех специальностях зависит от количества лет. На базе девятых классов три года обучения обойдется суммарно в 156 тысяч рублей, четыре года — 212 200 рублей. Дороже на тысячу рублей придется заплатить учащимся по направлению «Реклама» — 157 тысяч рублей. Для выпускников 11 класса, а также для очно-заочного и заочного образования оплата в год также одинакова и зависит только от количества лет обучения. В Челябинском юридическом колледже (ЧЮК) больше всего отдадут за обучение студенты специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность» — по 78 тысяч рублей за 2024-25 год. Около 70 800 рублей заплатит студент автотранспортного техникума, который будет учиться на техника на базе девятых классов. В колледже на базе Челябинского университета выучиться на сисадмина или программиста будет стоить 73 800 рублей в год. Цена одинаковая для выпускников девятых и 11 классов.