Ученые рассказали о неожиданном симптоме рака, который появляется на ногтях

Белая, красная или коричневые полосы по всей длине ногтя (и другие симптомы) могут свидетельствовать о повышенном риске развития рака кожи, глаз и почек. Это показали исследования Национальных институтов здравоохранения США.
"Национальные институты здравоохранения проанализировали данные, которые показали, что у людей с синдромом предрасположенности к опухолям BAP1 (редким генетическим заболеванием), часто встречается онихопапиллома. Это доброкачественная опухоль, вызывающая утолщение ногтей с красными прожилками", — сообщает издание Mirror.
Симптомы, которые могут быть предупреждающим признаком редкой опухоли: белые, красные, коричневые полосы по всей длине ногтя, расщепление, занозы, признаки кровотечения под ногтями. Онихопапиллома обычно поражает только один ноготь, но у людей с синдромом BAP1 может поражать несколько ногтей.
Ранее заслуженный врач РФ рассказывал, как распознавать первые симптомы рака кожи. Одним из первых симптомов является изменение цвета или формы родинки. Также китайские ученые раскрыли продукты, которые вызывают рак кожи. К нему приводят чрезмерное употребление говядины, хлеба, шампанского и белого вина.
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