В Екатеринбурге гречка подешевела до 30 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, покупатель, крупы, гречка, греча, витрина, продукты питания, гречневая крупа
В некоторых магазинах покупатели быстро разбирают крупу по низкой цене Фото:

В Екатеринбурге цена за килограмм гречки упала до 30 рублей. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам и выяснил, где можно найти дешевую крупу.

В сети магазинов «Перекресток» 900 грамм гречневой крупы стоит 37 рублей 20 копеек. Примечательно, что полка почти пустая, тогда как гречку по другой цене покупатели берут не так охотно.

В «Монетке» гречка стоит чуть дешевле — 34 рубля 99 копеек. Объем упаковки меньше, чем в «Перекрестке» — 800 грамм. Самый бюджетный вариант гречневой крупы найден в сети розничных магазинов «Магнит» — всего 32 рубля 59 копеек за 800 грамм. С этим вариантом соседствует гречка от других производителей по гораздо большей цене.

900 грамм гречки в «Перекрестке» стоят 37 рублей с небольшим
900 грамм гречки в «Перекрестке» стоят 37 рублей с небольшим
В «Монетке» можно найти гречу и за 49 рублей
В «Монетке» можно найти гречу и за 49 рублей
В «Магните» гречка дешевле всего
В «Магните» гречка дешевле всего

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В Екатеринбурге цена за килограмм гречки упала до 30 рублей. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам и выяснил, где можно найти дешевую крупу. В сети магазинов «Перекресток» 900 грамм гречневой крупы стоит 37 рублей 20 копеек. Примечательно, что полка почти пустая, тогда как гречку по другой цене покупатели берут не так охотно. В «Монетке» гречка стоит чуть дешевле — 34 рубля 99 копеек. Объем упаковки меньше, чем в «Перекрестке» — 800 грамм. Самый бюджетный вариант гречневой крупы найден в сети розничных магазинов «Магнит» — всего 32 рубля 59 копеек за 800 грамм. С этим вариантом соседствует гречка от других производителей по гораздо большей цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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