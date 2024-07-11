В некоторых магазинах покупатели быстро разбирают крупу по низкой цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге цена за килограмм гречки упала до 30 рублей. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам и выяснил, где можно найти дешевую крупу.

В сети магазинов «Перекресток» 900 грамм гречневой крупы стоит 37 рублей 20 копеек. Примечательно, что полка почти пустая, тогда как гречку по другой цене покупатели берут не так охотно.

В «Монетке» гречка стоит чуть дешевле — 34 рубля 99 копеек. Объем упаковки меньше, чем в «Перекрестке» — 800 грамм. Самый бюджетный вариант гречневой крупы найден в сети розничных магазинов «Магнит» — всего 32 рубля 59 копеек за 800 грамм. С этим вариантом соседствует гречка от других производителей по гораздо большей цене.

900 грамм гречки в «Перекрестке» стоят 37 рублей с небольшим Корреспондент URA.RU

В «Монетке» можно найти гречу и за 49 рублей Корреспондент URA.RU

В «Магните» гречка дешевле всего Корреспондент URA.RU