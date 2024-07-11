В Екатеринбурге цена за килограмм гречки упала до 30 рублей. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам и выяснил, где можно найти дешевую крупу.
В сети магазинов «Перекресток» 900 грамм гречневой крупы стоит 37 рублей 20 копеек. Примечательно, что полка почти пустая, тогда как гречку по другой цене покупатели берут не так охотно.
В «Монетке» гречка стоит чуть дешевле — 34 рубля 99 копеек. Объем упаковки меньше, чем в «Перекрестке» — 800 грамм. Самый бюджетный вариант гречневой крупы найден в сети розничных магазинов «Магнит» — всего 32 рубля 59 копеек за 800 грамм. С этим вариантом соседствует гречка от других производителей по гораздо большей цене.
900 грамм гречки в «Перекрестке» стоят 37 рублей с небольшим
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В Екатеринбурге цена за килограмм гречки упала до 30 рублей. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам и выяснил, где можно найти дешевую крупу. В сети магазинов «Перекресток» 900 грамм гречневой крупы стоит 37 рублей 20 копеек. Примечательно, что полка почти пустая, тогда как гречку по другой цене покупатели берут не так охотно. В «Монетке» гречка стоит чуть дешевле — 34 рубля 99 копеек. Объем упаковки меньше, чем в «Перекрестке» — 800 грамм. Самый бюджетный вариант гречневой крупы найден в сети розничных магазинов «Магнит» — всего 32 рубля 59 копеек за 800 грамм. С этим вариантом соседствует гречка от других производителей по гораздо большей цене.