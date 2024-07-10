10 июля 2024

Полиция ХМАО поймала дебошира, угрожавшего убить любовницу лопатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебошир угрожал любовнице убийством лопатой
Дебошир угрожал любовнице убийством лопатой Фото:

Полицейские задержали в Ханты-Мансийске дебошира, которой угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Потерпевшая рассказала, что в ходе бытовой ссоры мужчина схватил саперную лопату и стал угрожать ей. Дебошир повредил бытовую технику и мебель в квартире. Затем вышел на лестничную клетку и поджег велосипед, принадлежащий сожительнице. <…> Выходя из подъезда, он взял детский самокат и повредил им припаркованные возле дома автомобили», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Оказалось, ранее он уже был судим за вымогательство. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.

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Полицейские задержали в Ханты-Мансийске дебошира, которой угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Потерпевшая рассказала, что в ходе бытовой ссоры мужчина схватил саперную лопату и стал угрожать ей. Дебошир повредил бытовую технику и мебель в квартире. Затем вышел на лестничную клетку и поджег велосипед, принадлежащий сожительнице. <…> Выходя из подъезда, он взял детский самокат и повредил им припаркованные возле дома автомобили», — говорится в сообщении. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Оказалось, ранее он уже был судим за вымогательство. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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