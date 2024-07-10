Полиция ХМАО поймала дебошира, угрожавшего убить любовницу лопатой

Полицейские задержали в Ханты-Мансийске дебошира, которой угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Потерпевшая рассказала, что в ходе бытовой ссоры мужчина схватил саперную лопату и стал угрожать ей. Дебошир повредил бытовую технику и мебель в квартире. Затем вышел на лестничную клетку и поджег велосипед, принадлежащий сожительнице. <…> Выходя из подъезда, он взял детский самокат и повредил им припаркованные возле дома автомобили», — говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Оказалось, ранее он уже был судим за вымогательство. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.
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