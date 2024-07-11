Организаторы «Опорного края» поменяли правила на исходе викторины

Свердловчане могут получить подарок викторины «Опорный край» без карточки

Последний день получения подарка — 12 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Организаторы викторины «Опорный край» изменили условия получения подарков за два дня до окончания выдачи. Теперь победитель сможет получить телефон, мотоцикл или другой приятный бонус без карточки, на которой указан уникальный код. Об этом URA.RU рассказали представители свердловской викторины.

«У нас есть программа от Уральского федерального университета, в которой регистрируются все номера. Если человек отправил СМС, и она у него сохранилась, мы проверяем карточку [в системе]. Или победитель говорит, что забыл даже номер, удалил его, мы проверяем по его номеру телефона», — пояснили на горячей линии.

При этом ранее озвучивались другие условия: участников викторины предупреждали, что если они потеряют карточку с уникальным кодом, но у них сохранится в телефоне отправленная СМС, то не выйдет получить приз.

Выдавать подарки будут еще два дня — 11 и 12 июля. Победителей встречают в двух пунктах: ТЦ «Мега» (Екатеринбург) и по предварительной записи во Дворце культуры имени Костевича (Ирбит).

Викторина проходила в регионе с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории области, а взамен получить карту с уникальным номером, цифры отправить на номер телефона организаторов. Итоги подвели 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее о прошедшей викторине — в сюжете URA.RU.