Как получить подарок без карточки в свердловской викторине «Опорный край»

Свердловчане не получат подарки викторины «Опорный край», если покажут СМС
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина, опорный край
Такая карточка должна быть у победителя обязательно Фото:

Если участник викторины «Опорный край» потерял карточку с уникальным кодом, но отправил СМС, он все равно не сможет получить приз. Об это URA.RU рассказали в оргкомитете викторины, посвященной 90-летию Свердловской области.

«Карточка для получения приза обязательна. Скриншот с отправленным СМС-сообщением, в котором содержится уникальный код, не подойдет», — уточняют представители «Опорного края».

Викторина проходила в регионе с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории области, взамен получить карту с уникальным номером, цифры отправить на номер телефона организаторов. Итоги подведут уже 12 апреля, вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович.

В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Какой налог придется платить за подарок и можно ли от него отказаться — в материале URA.RU.

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Если участник викторины «Опорный край» потерял карточку с уникальным кодом, но отправил СМС, он все равно не сможет получить приз. Об это URA.RU рассказали в оргкомитете викторины, посвященной 90-летию Свердловской области. «Карточка для получения приза обязательна. Скриншот с отправленным СМС-сообщением, в котором содержится уникальный код, не подойдет», — уточняют представители «Опорного края». Викторина проходила в регионе с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории области, взамен получить карту с уникальным номером, цифры отправить на номер телефона организаторов. Итоги подведут уже 12 апреля, вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Какой налог придется платить за подарок и можно ли от него отказаться — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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