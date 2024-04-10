Как получить подарок без карточки в свердловской викторине «Опорный край»

Свердловчане не получат подарки викторины «Опорный край», если покажут СМС

10 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Такая карточка должна быть у победителя обязательно Фото: Илья Московец © URA.RU Если участник викторины «Опорный край» потерял карточку с уникальным кодом, но отправил СМС, он все равно не сможет получить приз. Об это URA.RU рассказали в оргкомитете викторины, посвященной 90-летию Свердловской области. «Карточка для получения приза обязательна. Скриншот с отправленным СМС-сообщением, в котором содержится уникальный код, не подойдет», — уточняют представители «Опорного края». Викторина проходила в регионе с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории области, взамен получить карту с уникальным номером, цифры отправить на номер телефона организаторов. Итоги подведут уже 12 апреля, вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Какой налог придется платить за подарок и можно ли от него отказаться — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если участник викторины «Опорный край» потерял карточку с уникальным кодом, но отправил СМС, он все равно не сможет получить приз. Об это URA.RU рассказали в оргкомитете викторины, посвященной 90-летию Свердловской области. «Карточка для получения приза обязательна. Скриншот с отправленным СМС-сообщением, в котором содержится уникальный код, не подойдет», — уточняют представители «Опорного края». Викторина проходила в регионе с 15 по 18 марта. В специально оборудованных пунктах свердловчанам нужно было ответить на вопросы по истории области, взамен получить карту с уникальным номером, цифры отправить на номер телефона организаторов. Итоги подведут уже 12 апреля, вести церемонию будет ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Какой налог придется платить за подарок и можно ли от него отказаться — в материале URA.RU.