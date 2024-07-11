Эсеры выдвинули в гордуму Челябинска судимых кандидатов

На выборы в городскую думу Челябинска выдвинулись три кандидата, имеющие судимость. Два из них выдвинуты партией «Справедливая Россия», один идет от ЕР. Это следует из информации о кандидатах, опубликованной облизбиркомом.
«Безработный 34-летний кандидат по округу № 18 Владимир Дубов. Имеется судимость от 2004 года по части 2 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ. Имеется судимость от 2016 года по части 2 статьи 115 УК РФ. Судимости погашены», — сообщается на портале избиркома.
Статья 30 УК РФ подразумевает приготовления к совершению преступления. Часть 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание за кражи в крупном размере. Часть 2 статьи 115 говорит об ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Также судимость имеется у 36-летнего кандидата по округу № 17 Владислава Барышникова. В 2007 году он судим гарнизонным военным судом города Владимира по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Оба этих кандидата выдвинуты партией «Справедливая Россия». У «Единой России» также есть кандидат, имеющий судимость. Это 72-летний Виталий Рыльских, выдвинувшийся по округу № 18 (тому же, что и Дубов).
Судимости Рыльских получил в молодости, еще в 1969 году, за хулиганство и незаконное хранение оружия. Все судимости давно погашены. Рыльский — почетный гражданин Челябинска. И в качестве признания его заслуг центральное руководство ЕР разрешило ему участвовать в праймериз, которые Рыльских в дальнейшем и выиграл.
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